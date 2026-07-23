Franco Colapinto, frente a Sainz y Alonso, bancó a la Selección Argentina: "Estoy orgulloso"
El piloto argentino compartió la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Hungría junto a los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz y los felicitó por el título.
La final del Mundial 2026 también se coló en la previa del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. En una conferencia de prensa organizada por la categoría, Franco Colapinto compartió escenario con los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso apenas cuatro días después de la definición en la que España derrotó a la Selección Argentina para quedarse con el título.
El contexto parecía ideal para que surgieran bromas y comentarios sobre el desenlace del campeonato del mundo, y el piloto argentino no esquivó el tema. Por el contrario, respondió con naturalidad, reconoció el mérito del seleccionado español y, al mismo tiempo, dejó en claro el orgullo que siente por el recorrido realizado por el equipo dirigido por Lionel Scaloni.
“Fue difícil como argentino. España mereció ganar el Mundial. Pero estoy orgulloso de nuestra Selección y orgulloso de Messi. Creo que todos los argentinos piensan como yo”, expresó Colapinto al ser consultado por la final disputada en el MetLife Stadium.
Lejos de quedarse únicamente con el reconocimiento al rival, el piloto de Alpine también encontró espacio para una chicana que provocó risas entre los presentes y rápidamente comenzó a circular por las redes sociales. “Queda felicitarlos por la victoria. Espero que sean más creativos con las canciones en el próximo Mundial. Fueron un poco aburridos”, lanzó mirando a Sainz y Alonso, quienes recibieron el comentario con una sonrisa.
Franco Colapinto felicitó a España pero los chicaneó por los cánticos de cancha
La escena se produjo en un momento especial para Colapinto, que llega motivado después de haber conseguido una destacada actuación en Bélgica, donde logró sumar puntos importantes para Alpine y fortaleció su confianza de cara a una nueva cita del calendario. Del lado español, tanto Sainz como Alonso también fueron invitados a opinar sobre la consagración de su selección y coincidieron en destacar el nivel mostrado por el equipo dirigido por Luis de la Fuente durante toda la competencia.
El piloto de Williams aseguró que siempre tuvo confianza en que España terminaría levantando el trofeo. “Tenía la sensación de que íbamos a ganar la Copa del Mundo. No sé por qué la tenía, pero creo que es merecido. Jugamos el mejor fútbol del Mundial y estoy muy orgulloso”, afirmó.
Por su parte, Alonso amplió el análisis y relacionó el éxito del seleccionado masculino con el gran presente que atraviesa el fútbol español en diferentes categorías. “No hay mucho más que añadir. Lo miré y lo disfruté. España jugó un gran torneo. Estamos orgullosos de la selección, habiendo ganado tres Eurocopas y dos Mundiales. También somos campeones del mundo con el femenino. Seguro que algo se está haciendo bien en España con el fútbol”, señaló el bicampeón mundial de Fórmula 1.
La conferencia mostró un clima distendido pese a la rivalidad deportiva que todavía permanece fresca tras la final de la Copa del Mundo. Franco eligió combinar deportividad y humor: primero reconoció la superioridad del campeón y luego apeló a una broma futbolera que rápidamente encontró eco entre los fanáticos argentinos.
Corre Franco Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1
La actividad comenzará el viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, continuará el sábado con la tercera práctica y la clasificación, y culminará el domingo con la carrera principal.
Viernes 24 de julio
- Práctica libre 1: 08.30
- Práctica libre 2: 12.00
Sábado 25 de julio
- Práctica Libre 3: 07.30
- Clasificación: 11.00
Domingo 26 de julio
- Carrera a 70 vueltas: 10.00
Después de Hungría, la Máxima ingresará en un receso de casi un mes antes de retomar el calendario con el Gran Premio de los Países Bajos, instancia en la que ya podrían conocerse importantes definiciones sobre el futuro de varios pilotos, entre ellos el del propio Franco Colapinto.
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