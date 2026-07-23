Franco Colapinto, frente a Sainz y Alonso, bancó a la Selección Argentina: "Estoy orgulloso"

El piloto de Williams aseguró que siempre tuvo confianza en que España terminaría levantando el trofeo. “Tenía la sensación de que íbamos a ganar la Copa del Mundo. No sé por qué la tenía, pero creo que es merecido. Jugamos el mejor fútbol del Mundial y estoy muy orgulloso”, afirmó.

Por su parte, Alonso amplió el análisis y relacionó el éxito del seleccionado masculino con el gran presente que atraviesa el fútbol español en diferentes categorías. “No hay mucho más que añadir. Lo miré y lo disfruté. España jugó un gran torneo. Estamos orgullosos de la selección, habiendo ganado tres Eurocopas y dos Mundiales. También somos campeones del mundo con el femenino. Seguro que algo se está haciendo bien en España con el fútbol”, señaló el bicampeón mundial de Fórmula 1.

La conferencia mostró un clima distendido pese a la rivalidad deportiva que todavía permanece fresca tras la final de la Copa del Mundo. Franco eligió combinar deportividad y humor: primero reconoció la superioridad del campeón y luego apeló a una broma futbolera que rápidamente encontró eco entre los fanáticos argentinos.

Corre Franco Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1

La actividad comenzará el viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, continuará el sábado con la tercera práctica y la clasificación, y culminará el domingo con la carrera principal.

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: 08.30

Práctica libre 2: 12.00

Sábado 25 de julio

Práctica Libre 3: 07.30

Clasificación: 11.00

Domingo 26 de julio

Carrera a 70 vueltas: 10.00

Después de Hungría, la Máxima ingresará en un receso de casi un mes antes de retomar el calendario con el Gran Premio de los Países Bajos, instancia en la que ya podrían conocerse importantes definiciones sobre el futuro de varios pilotos, entre ellos el del propio Franco Colapinto.