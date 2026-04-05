El DT de Flandria sufrió un pico de presión en pleno partido y renunció

El inicio de temporada en la Primera B estuvo lejos de lo esperado para Flandria. En ocho partidos disputados, el equipo consiguió dos victorias y sufrió seis derrotas, con un saldo de siete goles a favor y 14 en contra. Estos números lo dejaron en el puesto 18 de la tabla de posiciones, a solo tres puntos de Ituzaingó, que se ubica en el último lugar. La racha negativa terminó marcando el cierre del ciclo de Sialle, en un momento complejo tanto en lo deportivo como en lo personal.