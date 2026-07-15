Se confirmó quién heredará la camiseta más emblemática de Boca: es un pibe del club
Tras la partida de Edinson Cavani, el juvenil de 19 años fue elegido para lucir el histórico dorsal número 10.
La camiseta número 10 de Boca volvió a encontrar dueño. Luego de la salida de Edinson Cavani, quien dejó vacante uno de los dorsales con mayor peso dentro del fútbol argentino, el club decidió que Tomás Aranda será quien asuma esa responsabilidad de cara al nuevo semestre. Con apenas 19 años, el talentoso mediocampista surgido de las divisiones inferiores del Xeneize recibió una distinción que representa tanto un reconocimiento por su crecimiento como una enorme exigencia para lo que viene.
La decisión llega en un momento muy especial para el joven futbolista. Después de haber tenido un semestre de consolidación en la Primera División, Aranda se ganó un lugar importante dentro del plantel y comenzó a responder con actuaciones que despertaron la ilusión de los hinchas. Su rendimiento no pasó inadvertido y rápidamente empezó a ser considerado como una de las grandes apariciones del club.
Desde hace tiempo, el nombre del volante figuraba entre los proyectos con mayor proyección. Su evolución dentro de las Inferiores fue seguida de cerca por la dirigencia y especialmente por Juan Román Riquelme, quien siempre destacó las condiciones futbolísticas del juvenil y apostó por su crecimiento dentro de la institución.
Ahora le tocará portar un número cargado de historia. Antes que él lo utilizaron figuras inolvidables como Diego Maradona, Carlos Tevez y, más recientemente, Edinson Cavani. La camiseta 10 representa mucho más que un simple dorsal: simboliza liderazgo, creatividad y una responsabilidad especial dentro del equipo, especialmente en un club con la magnitud de Boca.
Tomás Aranda, el nuevo número 10 de Boca
El presente de Aranda también tuvo un reconocimiento a nivel internacional. Sus buenos rendimientos le permitieron integrar la gira previa al Mundial 2026 con la Selección Argentina, donde vivió una experiencia inolvidable compartiendo plantel con Lionel Messi y otras figuras de la Albiceleste. Además, durante esa convocatoria llegó su estreno oficial con el seleccionado mayor, un paso que confirmó el enorme potencial que muchos le adjudican desde hace tiempo.
Su aparición con la camiseta argentina también dejó una imagen que rápidamente se volvió tema de conversación. El propio Lionel Scaloni no ocultó su sorpresa por la personalidad que mostró el juvenil desde el primer entrenamiento y relató una divertida anécdota que reflejó la tranquilidad con la que afrontó semejante desafío.
"Aranda tiene potrero, quiere la pelota, no sé si lo vieron que entró masticando chicle como si estuviera en su casa. Le dije: 'Sacate el chicle', porque entrena comiendo chicle, está tan tranquilo, se siente tan bien, está tan cómodo. Es un chico que juega muy bien". Las palabras del entrenador reflejaron una de las principales virtudes del volante: su naturalidad para jugar incluso en los escenarios de mayor presión. Esa personalidad fue una de las características que convencieron tanto al cuerpo técnico de la Selección como al de Boca de que está preparado para asumir nuevos desafíos.
En el Xeneize consideran que el juvenil tiene las condiciones futbolísticas y mentales para transformarse en una pieza importante durante la temporada. La confianza que le brindó el Vasco aparece como otro factor determinante en su crecimiento, ya que el entrenador decidió entregarle uno de los símbolos más importantes del club. El semestre que comienza pondrá a prueba esa expectativa.
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