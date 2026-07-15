Se confirmó quién heredará la camiseta más emblemática de Boca: es un pibe del club

Su aparición con la camiseta argentina también dejó una imagen que rápidamente se volvió tema de conversación. El propio Lionel Scaloni no ocultó su sorpresa por la personalidad que mostró el juvenil desde el primer entrenamiento y relató una divertida anécdota que reflejó la tranquilidad con la que afrontó semejante desafío.

"Aranda tiene potrero, quiere la pelota, no sé si lo vieron que entró masticando chicle como si estuviera en su casa. Le dije: 'Sacate el chicle', porque entrena comiendo chicle, está tan tranquilo, se siente tan bien, está tan cómodo. Es un chico que juega muy bien". Las palabras del entrenador reflejaron una de las principales virtudes del volante: su naturalidad para jugar incluso en los escenarios de mayor presión. Esa personalidad fue una de las características que convencieron tanto al cuerpo técnico de la Selección como al de Boca de que está preparado para asumir nuevos desafíos.

En el Xeneize consideran que el juvenil tiene las condiciones futbolísticas y mentales para transformarse en una pieza importante durante la temporada. La confianza que le brindó el Vasco aparece como otro factor determinante en su crecimiento, ya que el entrenador decidió entregarle uno de los símbolos más importantes del club. El semestre que comienza pondrá a prueba esa expectativa.