Marcos Acuña y Santiago Beltrán acompañaron a los jugadores apartados de River
Mientras Eduardo Coudet prepara el estreno oficial del semestre, los futbolistas sorprendieron con una visita a los jugadores que entrenan separados del plantel principal mientras esperan resolver su futuro profesional.
River atraviesa días de definiciones en todos los frentes. Mientras el plantel principal ajusta los últimos detalles para el debut oficial del semestre frente a Aldosivi por la Copa Argentina 2026, un grupo de futbolistas continúa trabajando al margen de la consideración del cuerpo técnico. En ese contexto, Marcos Acuña y Santiago Beltrán protagonizaron un gesto que no pasó inadvertido al acercarse al predio de Cantilo para compartir un momento con sus compañeros, quienes aguardan una transferencia o la resolución de sus contratos para continuar sus carreras.
La visita se produjo en el centro de entrenamiento que el club posee cerca del estadio Monumental, donde los jugadores que no serán tenidos en cuenta mantienen su preparación física de manera diferenciada. Allí, tanto Acuña como Beltrán conversaron con ellos y les brindaron un respaldo en medio de una situación compleja desde lo deportivo y también desde lo personal.
Eduardo Coudet concentra todos sus esfuerzos en el armado del equipo que afrontará el inicio de la competencia oficial. Sin embargo, paralelamente existe otro grupo de futbolistas cuyo presente está marcado por la incertidumbre. La institución ya les comunicó que no formarán parte del proyecto deportivo y, por ese motivo, entrenan en un espacio distinto mientras buscan una alternativa para continuar sus respectivas carreras.
Entre los jugadores que permanecen en esa condición aparecen Germán Pezzella, Ian Subiabre, Santiago Lencina, Alex Woiski, Giuliano Galoppo, Matías Viña, Maximiliano Salas y Fabricio Bustos. Todos ellos esperan que en las próximas semanas surjan propuestas que permitan resolver su salida del club.
La presencia de Acuña tuvo además un fuerte componente personal. El lateral mantiene una relación muy cercana con Pezzella desde sus años compartidos en la Selección Argentina. Incluso, semanas atrás ya había tenido un gesto público con él al saludarlo por su cumpleaños en las redes sociales. Ahora decidió acercarse personalmente para acompañarlo en este momento.
Por su parte, Santiago Beltrán también encontró varios rostros conocidos dentro del grupo. El arquero compartió etapas formativas con Ian Subiabre y Santiago Lencina durante su paso por la Reserva, además de haber integrado el plantel profesional junto al resto de los futbolistas hasta antes del Mundial.
La decisión de ambos jugadores fue interpretada como una muestra de compañerismo hacia colegas que atraviesan un presente complicado. De hecho, se trata de una de las primeras manifestaciones públicas de integrantes del plantel principal desde que la dirigencia resolvió separar a estos futbolistas mientras negocian sus salidas.
Mientras tanto, el mercado de pases continúa ofreciendo pocas certezas para ese grupo. Hasta el momento, únicamente Maximiliano Meza y Paulo Díaz consiguieron resolver su futuro y abandonar el Millonario después de haber quedado al margen del proyecto futbolístico. El resto continúa evaluando propuestas o aguardando negociaciones que permitan destrabar sus respectivas situaciones.
A esa lista todavía podrían sumarse otros nombres. Kevin Castaño y Matías Galarza aún deben definir su panorama una vez finalizada su participación internacional, mientras que Kendry Páez ya tiene decidido que no regresará a Buenos Aires. La dirigencia seguirá trabajando para encontrar soluciones individuales.
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