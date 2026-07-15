Marcos Acuña y Santiago Beltrán acompañaron a los jugadores apartados de River

Por su parte, Santiago Beltrán también encontró varios rostros conocidos dentro del grupo. El arquero compartió etapas formativas con Ian Subiabre y Santiago Lencina durante su paso por la Reserva, además de haber integrado el plantel profesional junto al resto de los futbolistas hasta antes del Mundial.

La decisión de ambos jugadores fue interpretada como una muestra de compañerismo hacia colegas que atraviesan un presente complicado. De hecho, se trata de una de las primeras manifestaciones públicas de integrantes del plantel principal desde que la dirigencia resolvió separar a estos futbolistas mientras negocian sus salidas.

Mientras tanto, el mercado de pases continúa ofreciendo pocas certezas para ese grupo. Hasta el momento, únicamente Maximiliano Meza y Paulo Díaz consiguieron resolver su futuro y abandonar el Millonario después de haber quedado al margen del proyecto futbolístico. El resto continúa evaluando propuestas o aguardando negociaciones que permitan destrabar sus respectivas situaciones.

A esa lista todavía podrían sumarse otros nombres. Kevin Castaño y Matías Galarza aún deben definir su panorama una vez finalizada su participación internacional, mientras que Kendry Páez ya tiene decidido que no regresará a Buenos Aires. La dirigencia seguirá trabajando para encontrar soluciones individuales.