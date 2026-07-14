El Gobierno avaló un salario mínimo inicial de $2.133.000 en paritarias tras anunciar la inflación de julio
Un nuevo acuerdo de sueldos establece un salario mínimo récord para los trabajadores. El gremio también confirmó el cobro de un retroactivo clave.
La Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina logró firmar una actualización histórica para la Rama Fumigación. Tras intensas negociaciones, el gremio y las cámaras empresarias del sector fijaron un nuevo salario mínimo que superan holgadamente los dos millones de pesos para la categoría inicial.
Cómo se pagarán los nuevos salarios y el retroactivo acordado
A través de un comunicado oficial, la organización sindical (URGARA) detalló que el entendimiento alcanzado en paritarias con la Cámara Argentina de Fumigaciones (CAFAC) llevará el básico de la categoría Ingresante a $2.133.023 a partir del mes de julio. Este monto incluye un importante ajuste adicional retroactivo correspondiente a la paritaria del período que abarca desde julio de 2025 hasta junio de 2026.
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Tal como explicó el sindicato, este incremento se reflejará de forma inicial en el recibo de sueldo de junio mediante dos sumas de carácter no remunerativo. Los conceptos aparecerán liquidados bajo los nombres de “Retroactivo Mayo 2026 No remunerativo” e “Incremento Junio 2026 No remunerativo”. Finalmente, con la llegada de los haberes de julio, dichos importes quedarán incorporados de forma definitiva al salario básico de los empleados.
“Al igual que con la Rama Acopio unas semanas atrás, alcanzamos un acuerdo que establece un ajuste adicional retroactivo”, celebraron desde la entidad gremial para llevar tranquilidad a sus afiliados.
Al mismo tiempo, adelantaron que durante el transcurso de esta misma semana comenzarán a negociar las paritarias correspondientes al segundo semestre del año. Las discusiones se centrarán en las ramas de Acopio, Puertos y Control, con el objetivo principal de resguardar el poder adquisitivo frente al contexto económico actual
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