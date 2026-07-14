El Gobierno avaló un salario mínimo inicial de $2.133.000 en paritarias tras anunciar la inflación de julio

Cómo se pagarán los nuevos salarios y el retroactivo acordado

A través de un comunicado oficial, la organización sindical (URGARA) detalló que el entendimiento alcanzado en paritarias con la Cámara Argentina de Fumigaciones (CAFAC) llevará el básico de la categoría Ingresante a $2.133.023 a partir del mes de julio. Este monto incluye un importante ajuste adicional retroactivo correspondiente a la paritaria del período que abarca desde julio de 2025 hasta junio de 2026.