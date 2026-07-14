Feriado este miércoles para ver a la Selección Argentina: la tajante decisión del Gobierno de Javier Milei

Perfil bajo en la política

La decisión de no otorgar el asueto se alinea con la estrategia de perfil bajo que supuestamente viene sosteniendo el Presidente desde que comenzó la Copa del Mundo.

Según se conoció este martes, Javier Milei tiene previsto seguir el partido desde la Quinta de Olivos junto a su hermana, Karina Milei, con el presunto objetivo de evitar cualquier tipo de lectura sobre una utilización política de la Selección nacional.

Sin embargo, tras bambalinas, el Ejecutivo es plenamente consciente de la altísima carga simbólica del partido por la memoria de la Guerra de Malvinas.

Por este motivo, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso un fuerte operativo preventivo en la Ciudad de Buenos Aires, centrando la custodia y los vallados en tres puntos sumamente sensibles: