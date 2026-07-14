Feriado este miércoles para ver a la Selección Argentina: la tajante decisión del Gobierno de Javier Milei
El Ejecutivo busca evitar que la semifinal altere el funcionamiento del Estado, aunque montará un fuerte operativo de seguridad ante eventuales incidentes.
El Gobierno Nacional, bajo la conducción de Javier Milei, tomó la firme determinación de rechazar el pedido de asueto administrativo presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de cara a la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra, por lo que no habrá feriado.
Desde el sindicato estatal habían solicitado formalmente interrumpir las actividades a partir de las 12:00 hs del miércoles para toda la Administración Pública Nacional, organismos descentralizados y empresas del Estado, argumentando que el histórico cruce "supera el marco estrictamente deportivo".
Sin embargo, la respuesta de Balcarce 50 fue contundente: no habrá ninguna disposición general para suspender las tareas.
Sin feriado por la Selección Argentina, pero con flexibilidad interna
Fuentes oficiales confirmaron que la solicitud del gremio "no está prevista" dentro de la agenda del Poder Ejecutivo. La premisa del Gobierno es garantizar el normal funcionamiento del Estado y evitar la parálisis de los servicios públicos, dejando en claro que no habrá decretos ni resoluciones nacionales al respecto.
No obstante, en los despachos de la Casa Rosada admiten que se dará lugar al sentido común: cada área u organismo tendrá la potestad de organizarse internamente según sus necesidades operativas para que los empleados puedan seguir las alternativas del partido, pero siempre bajo la condición de mantener las prestaciones activas y sin declarar una jornada de asueto formal.
Perfil bajo en la política
La decisión de no otorgar el asueto se alinea con la estrategia de perfil bajo que supuestamente viene sosteniendo el Presidente desde que comenzó la Copa del Mundo.
Según se conoció este martes, Javier Milei tiene previsto seguir el partido desde la Quinta de Olivos junto a su hermana, Karina Milei, con el presunto objetivo de evitar cualquier tipo de lectura sobre una utilización política de la Selección nacional.
Sin embargo, tras bambalinas, el Ejecutivo es plenamente consciente de la altísima carga simbólica del partido por la memoria de la Guerra de Malvinas.
Por este motivo, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso un fuerte operativo preventivo en la Ciudad de Buenos Aires, centrando la custodia y los vallados en tres puntos sumamente sensibles:
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La Embajada del Reino Unido.
La Embajada de Israel.
El propio Ministerio de Seguridad.
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