España ya piensa en la final del Mundial 2026: un medio desafió a la Selección Argentina
Tras eliminar a Francia y asegurar su lugar en la definición del Mundial 2026, un reconocido diario español sorprendió con una publicación en la que mostró su deseo de enfrentar a la Albiceleste.
España dio otro paso histórico en el Mundial 2026 al derrotar por 2-0 a Francia y conseguir el pasaje a la segunda final mundialista de su historia. Sin embargo, una vez consumada la clasificación en Dallas, buena parte de la atención mediática dejó rápidamente de centrarse en el rendimiento del conjunto dirigido por Luis de la Fuente para enfocarse en el rival que podría encontrarse en la definición del certamen.
En ese contexto, el diario Marca publicó una crónica que llamó la atención por el tono desafiante con el que se refirió a la Selección Argentina. El equipo español resolvió la semifinal con autoridad gracias a los goles de Mikel Oyarzabal, de penal a los 21 minutos del primer tiempo, y de Pedro Porro, que amplió la diferencia a los 57 del complemento.
La Roja dominó gran parte del encuentro, controló la posesión y logró neutralizar el poder ofensivo francés para sellar una clasificación que ilusiona a todo el país. No obstante, el análisis futbolístico quedó rápidamente relegado en la publicación del medio madrileño. El foco principal pasó a estar puesto en la otra semifinal, la que disputarían Argentina e Inglaterra en Atlanta para definir al segundo finalista del torneo.
En España quieren jugar contra Argentina la final del Mundial 2026
La nota, firmada por el periodista Juan Ignacio García-Ochoa, abrió con una frase que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos del fútbol: “¿Nos pedimos a Argentina, verdad? Aunque sea más difícil. Porque mola más. Porque a Inglaterra ya la vimos en la Eurocopa. Contra Messi. Contra la hinchada más loca del mundo. La Finalissima que no se pudo jugar en marzo".
Marca dejó en evidencia que prefería un enfrentamiento frente al conjunto de Lionel Scaloni antes que una eventual definición contra Inglaterra. El artículo interpretó que una final entre España y Argentina tendría un atractivo mucho mayor por la presencia de Lionel Messi y por el contexto que rodearía a un duelo entre dos de las selecciones más importantes del planeta.
Más allá de esa introducción, la publicación también dedicó espacio a destacar varios rendimientos individuales que fueron determinantes para el triunfo sobre Francia. Uno de los futbolistas más elogiados fue Pedro Porro, autor del segundo gol, quien pasó de llegar al Mundial con un perfil bajo a transformarse en una de las figuras del seleccionado.
El lateral del Tottenham fue comparado incluso con Cafú por su influencia ofensiva. El diario recordó que suma dos tantos en el campeonato y remarcó que el histórico brasileño nunca pudo convertir en una Copa del Mundo. Además, resaltó el entusiasmo que despertó su actuación en Don Benito, su ciudad natal, donde instalaron una pantalla gigante para seguir el encuentro.
En cuanto al desarrollo del partido, el medio español fue muy crítico con la acción que derivó en el penal convertido por Oyarzabal. Si bien consideró que la infracción sobre Lamine Yamal fue evidente, cuestionó la demora en la ejecución y calificó la situación como “Un penal indigno de unas semifinales de un Mundial”, apuntando principalmente contra el tiempo que llevó resolver la jugada.
La crónica también hizo referencia a una infracción de Michael Olise sobre Rodri que no fue sancionada con tarjeta y recordó una acción protagonizada por Lionel Messi en otro encuentro del torneo, sosteniendo que “los cracks juegan con red”.
Finalmente, el gran reconocimiento fue para De la Fuente. El entrenador recibió elogios por la solidez colectiva que mostró La Roja durante toda la competencia y especialmente en la semifinal frente a Francia. Ahora, mientras espera conocer a su rival, en España ya dejaron en claro cuál es el cruce que más desean disputar.
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