España ya piensa en la final del Mundial 2026: un medio desafió a la Selección Argentina

Más allá de esa introducción, la publicación también dedicó espacio a destacar varios rendimientos individuales que fueron determinantes para el triunfo sobre Francia. Uno de los futbolistas más elogiados fue Pedro Porro, autor del segundo gol, quien pasó de llegar al Mundial con un perfil bajo a transformarse en una de las figuras del seleccionado.

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El lateral del Tottenham fue comparado incluso con Cafú por su influencia ofensiva. El diario recordó que suma dos tantos en el campeonato y remarcó que el histórico brasileño nunca pudo convertir en una Copa del Mundo. Además, resaltó el entusiasmo que despertó su actuación en Don Benito, su ciudad natal, donde instalaron una pantalla gigante para seguir el encuentro.

En cuanto al desarrollo del partido, el medio español fue muy crítico con la acción que derivó en el penal convertido por Oyarzabal. Si bien consideró que la infracción sobre Lamine Yamal fue evidente, cuestionó la demora en la ejecución y calificó la situación como “Un penal indigno de unas semifinales de un Mundial”, apuntando principalmente contra el tiempo que llevó resolver la jugada.

La crónica también hizo referencia a una infracción de Michael Olise sobre Rodri que no fue sancionada con tarjeta y recordó una acción protagonizada por Lionel Messi en otro encuentro del torneo, sosteniendo que “los cracks juegan con red”.

Finalmente, el gran reconocimiento fue para De la Fuente. El entrenador recibió elogios por la solidez colectiva que mostró La Roja durante toda la competencia y especialmente en la semifinal frente a Francia. Ahora, mientras espera conocer a su rival, en España ya dejaron en claro cuál es el cruce que más desean disputar.