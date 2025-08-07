El DT de Pumas denunció que Álvaro Angulo recibe amenazas por parte de hinchas de Independiente

independiente (1).jpg

El conflicto entre Álvaro Angulo e Independiente

La tensión entre Angulo e Independiente no es nueva. Antes de partir hacia México, el defensor había sido muy crítico con la dirigencia del club de Avellaneda. “Después de todo este ida y vuelta que hubo en Independiente, yo le dije a los directivos: ‘No quiero quedarme aquí, ustedes son poco serios. Sé que no me van a pagar lo que me deben’”, declaró en su momento.