El DT de Pumas denunció que Álvaro Angulo recibe amenazas por parte de hinchas de Independiente
Efraín Juárez reveló la delicada situación que atraviesa el defensor colombiano desde su llegada al club mexicano. “Nos enteramos esta mañana, no es normal”, aseguró.
La derrota de Pumas frente a Inter Miami quedó en segundo plano tras las impactantes declaraciones de su entrenador, Efraín Juárez, quien denunció públicamente que el defensor colombiano Álvaro Angulo recibió amenazas de muerte, supuestamente enviadas por hinchas de Independiente, su exclub.
“Tenemos un caso de un jugador mío, Álvaro Angulo, recibió amenazas de muerte en su correo y teléfono. No sé de dónde. Parece que viene de Argentina. Vienen de muerte. Quiero que entiendan eso”, explicó el técnico durante la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en el Chase Stadium.
El DT se mostró visiblemente afectado por lo ocurrido y elogió la actitud del futbolista: “El chico hace su esfuerzo como profesional, pero esas cosas hay que decirlas; no es fácil de digerir. Imaginá que te despertás con amenazas de muerte en tu teléfono. Nos enteramos hoy en la mañana y esos mensajes suenan a que fue gente de Independiente”.
Lejos de minimizar la situación, Juárez remarcó: “Hay que hablar de estas cosas. No es normal”, dejando en claro su preocupación por el estado emocional del defensor y el clima que se generó alrededor de su figura.
El conflicto entre Álvaro Angulo e Independiente
La tensión entre Angulo e Independiente no es nueva. Antes de partir hacia México, el defensor había sido muy crítico con la dirigencia del club de Avellaneda. “Después de todo este ida y vuelta que hubo en Independiente, yo le dije a los directivos: ‘No quiero quedarme aquí, ustedes son poco serios. Sé que no me van a pagar lo que me deben’”, declaró en su momento.
Además, desmintió versiones sobre su pase: “Cuando llego, vendo el 85% de mi pase, no el 50% como dijeron algunos periodistas. Eso es falso. Desde el primer día, Independiente se quedó con ese 85% de lo que representa mi ficha”.
