El DT de Tristán Suárez explotó contra Nicolás Ramírez: "Es la misma que no le cobró a..."
José María Martínez comparó la acción con el agarrón de Lautaro Di Lollo a Nicolás Otamendi en el último Superclásico entre Boca y River.
La derrota de Tristán Suárez por 3-1 frente a Godoy Cruz, que le impidió conseguir el ascenso directo a Primera División, dejó una fuerte polémica arbitral. Después del encuentro disputado en Córdoba, el entrenador del Lechero, José María Martínez, apuntó contra Nicolás Ramírez por el penal que sancionó a favor del conjunto mendocino y recordó una jugada similar que el mismo árbitro no cobró en el último Superclásico entre Boca y River.
La acción que desató el enojo ocurrió a los 10 minutos del primer tiempo: Ramírez interpretó que Nicolás Fernández había sujetado a Axel Rodríguez dentro del área y señaló el punto penal. Aunque se trató de una infracción difícil de advertir, Hernán Mastrangelo, encargado del VAR, respaldó la decisión y no convocó al árbitro para revisar las imágenes.
Esteban Burgos aprovechó la oportunidad desde los doce pasos y convirtió el 1-0 para Godoy Cruz. Tras el encuentro, Martínez manifestó su disconformidad con el criterio utilizado por el juez. "Es difícil chequear el córner, chequear el penal, aunque él lo cobró con un convencimiento total; no es de la categoría", expresó.
La comparación del DT de Tristán Suárez con el Superclásico entre Boca y River
El entrenador también hizo referencia a una acción que generó controversia en el triunfo de Boca sobre River en La Bombonera, dos semanas antes. En aquel partido, Lautaro Di Lollo sujetó a Nicolás Otamendi dentro del área, pero Ramírez decidió no sancionar penal. Para Martínez, ambas jugadas tuvieron características similares y debieron recibir el mismo tratamiento.
"No cobró los mismos penales a River contra Boca. El empujón de Di Lollo es la misma falta y no la cobró", disparó el técnico. Además, enumeró otras situaciones del encuentro ante el Tombaen las que consideró que el árbitro aplicó criterios diferentes para sancionar infracciones.
"El agarrón de Cairus a Conechny no fue amarilla y el agarrón de Baldi a Pino es amarilla; entonces ya esas cosas hablan mal del árbitro", cuestionó. Finalmente, Martínez evitó profundizar sobre su opinión personal acerca de Ramírez, aunque dejó una última frase con tono crítico: "De la persona me reservo mi derecho a opinar; ya se lo dije a él personalmente. Que sea feliz".
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