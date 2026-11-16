El DT de Tristán Suárez explotó contra Nicolás Ramírez: "Es la misma que no le cobró a..."

"El agarrón de Cairus a Conechny no fue amarilla y el agarrón de Baldi a Pino es amarilla; entonces ya esas cosas hablan mal del árbitro", cuestionó. Finalmente, Martínez evitó profundizar sobre su opinión personal acerca de Ramírez, aunque dejó una última frase con tono crítico: "De la persona me reservo mi derecho a opinar; ya se lo dije a él personalmente. Que sea feliz".