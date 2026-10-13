El efecto Colapinto revolucionó las redes de Alpine: llegó a los 5 millones de seguidores

La marca representa un logro para la presencia digital de la escudería, aunque las respuestas de los usuarios dejaron en claro que una parte importante de esa audiencia sigue de cerca al equipo principalmente por el corredor bonaerense.

Las bromas de los hinchas argentinos en Instagram

La publicación se convirtió rápidamente en un espacio para los comentarios cargados de humor. Varios usuarios destacaron que el crecimiento de la cuenta está relacionado con el respaldo de los fanáticos argentinos y aprovecharon la ocasión para recordárselo a la escudería.

“4 millones somos nosotros, ¡jaja!”, escribió uno de los seguidores, en una referencia directa al peso que tiene la comunidad albiceleste dentro del total de usuarios que siguen a Alpine. Otro comentario fue todavía más explícito sobre la fidelidad de los hinchas al piloto: “Sepan que no somos eternos, somos de Franco. ¡A donde va él, vamos nosotros! Disfruten el momento, Alpine”.

El mensaje resume una característica del fenómeno Colapinto: buena parte de su público acompaña al argentino más allá de la estructura para la que compite. Por eso, su futuro deportivo también puede influir en el interés que genera cada equipo en las redes sociales.

Entre las respuestas también apareció una advertencia que sintetizó el sentimiento de varios usuarios: “El día que Franco se vaya los bloqueo”. La frase, escrita en tono de broma, reforzó la idea de que Alpine encontró en el piloto argentino un importante motor para ampliar su comunidad digital.