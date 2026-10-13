El efecto Colapinto revolucionó las redes de Alpine: llegó a los 5 millones de seguidores
La escudería francesa alcanzó una cifra histórica en Instagram y el crecimiento de su comunidad digital quedó ligado a la llegada del pilarense de 23 años.
Alpine celebró un nuevo récord en sus redes sociales: su cuenta oficial de Instagram llegó a los cinco millones de seguidores. El crecimiento de la comunidad digital coincidió con la incorporación de Franco Colapinto al equipo y volvió a poner en evidencia el impacto del piloto argentino entre los fanáticos de la Fórmula 1.
La escudería francesa compartió una publicación especial con una imagen de sus dos corredores, Colapinto y Pierre Gasly, para agradecer el acompañamiento de los usuarios. Sin embargo, el festejo institucional rápidamente quedó atravesado por los comentarios de los hinchas argentinos, que no tardaron en atribuirse buena parte del crecimiento.
Alpine triplicó sus seguidores desde la llegada de Colapinto
El dato que explica la magnitud del fenómeno está en la evolución de la cuenta oficial del equipo. Antes del desembarco del argentino, Alpine tenía alrededor de 1,6 millones de seguidores en Instagram. Con su llegada, esa cifra creció hasta alcanzar los cinco millones.
De esta manera, la escudería consiguió ampliar considerablemente su alcance en las plataformas digitales, impulsada por el interés que despierta Colapinto y por la participación de una hinchada argentina que suele hacerse notar en cada publicación vinculada con el piloto.
Para celebrar el nuevo registro, Alpine publicó una foto de sus dos representantes y acompañó la imagen con un mensaje de agradecimiento: “Somos 5 millones. De parte de todos los que hacemos Alpine, no tenemos palabras para agradecerles suficiente”.
La marca representa un logro para la presencia digital de la escudería, aunque las respuestas de los usuarios dejaron en claro que una parte importante de esa audiencia sigue de cerca al equipo principalmente por el corredor bonaerense.
Las bromas de los hinchas argentinos en Instagram
La publicación se convirtió rápidamente en un espacio para los comentarios cargados de humor. Varios usuarios destacaron que el crecimiento de la cuenta está relacionado con el respaldo de los fanáticos argentinos y aprovecharon la ocasión para recordárselo a la escudería.
“4 millones somos nosotros, ¡jaja!”, escribió uno de los seguidores, en una referencia directa al peso que tiene la comunidad albiceleste dentro del total de usuarios que siguen a Alpine. Otro comentario fue todavía más explícito sobre la fidelidad de los hinchas al piloto: “Sepan que no somos eternos, somos de Franco. ¡A donde va él, vamos nosotros! Disfruten el momento, Alpine”.
El mensaje resume una característica del fenómeno Colapinto: buena parte de su público acompaña al argentino más allá de la estructura para la que compite. Por eso, su futuro deportivo también puede influir en el interés que genera cada equipo en las redes sociales.
Entre las respuestas también apareció una advertencia que sintetizó el sentimiento de varios usuarios: “El día que Franco se vaya los bloqueo”. La frase, escrita en tono de broma, reforzó la idea de que Alpine encontró en el piloto argentino un importante motor para ampliar su comunidad digital.
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