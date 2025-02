El elogio de Javier Milei a Lionel Scaloni: "Argentino de bien"

El entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 se mantuvo al margen de los debates políticos, pero sí dejó un mensaje sobre la importancia del respaldo al gobierno de turno: “Lo que quiero para el país es que esté bien. Sería un atrevido si opinara de política porque no tengo ni idea. Lo que quiero es que quien esté sentado ahí lo apoyemos porque es el presidente, y hasta el último día que esté”.

En otro tramo de la entrevista, reconoció que está en contacto con la realidad argentina aunque pasa la mayor parte de su año en España: “Tony es mi suegro, hincha del Real Madrid. Vino a trabajar a Mallorca. Además que desde que empecé a dirigir se compró todos los libros de fútbol. Me pasa recortes, se lee todo lo de Argentina, que cómo está el país, con el presidente nuevo. Me manda por Whatsapp. Yo leo lo que realmente me interesa, él lo sabe. De Fútbol me escribe un montón de cosas”.

Finalmente, cerró el tema reafirmando su posición neutral y su deseo de bienestar general: “Eso es lo más importante, después quien sea, de qué partido, aparte no me corresponde, no por ser el entrenador de la Selección tengo que opinar de eso, que vaya bien, tanto la Selección argentina como el país”.

Lionel Scaloni ha mantenido a la Selección argentina al margen de cuestiones políticas durante su ciclo, evitando pronunciamientos más allá de algunos gestos individuales de los futbolistas y la decisión de no acudir a la invitación del entonces presidente Alberto Fernández tras la consagración en Qatar 2022.