Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier habría tenido un brote en la cárcel

Femicidio de Agostina Veda: Qué dijo la pareja de Claudio Barrelier

En paralelo, la pareja del único imputado por el crimen respondió a algunas de las preguntas que surgieron en torno a la vivienda de barrio Cofico, que fue allanada por los investigadores en el marco de la causa.

La mujer, que residía en el inmueble junto a su hija, sostuvo que nunca advirtió situaciones que despertaran sospechas dentro de la propiedad: "Desde un primer momento me presenté en la fiscalía y dejé que entraran y se fijaran", manifestó.

Consultada sobre cómo no percibió movimientos o ruidos que pudieran llamar la atención dentro de la vivienda, respondió: "No escuché nada porque mi casa es enorme".

La madre de Claudio Barrelier rompió el silencio tras el femicidio de Agostina Vega: "Que me explique por qué"

La madre de Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de Agostina Vega, habló por primera vez tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente, aseguró que necesita una explicación sobre lo ocurrido y sostuvo que desconocía los antecedentes judiciales que registraba el acusado.

En una entrevista con Infobae, Viviana Brizuela relató el impacto que tuvo la noticia en su entorno familiar y reconoció que atraviesa momentos de profunda conmoción desde que la investigación apuntó contra su hijo como principal sospechoso del crimen.

Según contó, el hallazgo de Agostina coincidió con el día de su cumpleaños número 61, una jornada que transcurrió entre el dolor, la incertidumbre y las repercusiones del caso.

En este contexto, la mujer aseguró que no logra comprender lo ocurrido y que necesita hablar con su Barrelier: "Todavía estoy en shock. Me cuesta creer todo esto. No quiero prender la televisión", sostuvo.

Además, recordó que lo había visto pocos días antes de su detención y afirmó: "No creí una cosa así. Hacía bastante que no lo veía, pero el lunes lo vi. Lo vi bien".

image Femicidio de Agostina Vega: habló la madre de Claudio Barrelier

Brizuela afirmó que nunca tuvo relación con Agostina Vega y que apenas la vio en una oportunidad. Sobre Melisa Heredia, madre de la adolescente, recordó: "Me la presentó como una amiga. Fue una sola vez".

Entre lágrimas, aseguró que durante las primeras horas posteriores a la detención de su hijo creyó que se trataba de un error: "Pensé que era inocente. No lo crié con esos valores. Lo crié con educación, con principios".

En ese momento, recordó la infancia de su hijo: "Era un solcito, lo quería todo el mundo. Salía de acá y saludaba a todos. Nunca me hubiera imaginado esto, quiero ir a verlo para que me explique por qué", remarcó.