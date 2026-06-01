La Iglesia cruzó al Gobierno por la reforma migratoria y advirtió sobre el acceso a derechos
La Pastoral de Migrantes e Itinerantes expresó su preocupación por los cambios impulsados por el oficialismo nacional y alertó sobre posibles dificultades para la regularización, la atención sanitaria, la educación y el empleo formal.
Representantes de la Iglesia manifestaron su preocupación por la política migratoria impulsada por el Gobierno nacional y advirtieron sobre el impacto que podrían tener los recientes cambios normativos sobre las personas extranjeras radicadas en el país.
El planteo fue realizado durante el Encuentro Nacional de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, que reunió en Luján a referentes de distintas diócesis. Allí se difundió un documento en el que se expresan cuestionamientos a las modificaciones introducidas por la administración de Javier Milei en materia migratoria.
Preocupación por la regularización y el acceso a derechos
Según señalaron los referentes eclesiásticos, las reformas generan incertidumbre entre las comunidades migrantes y podrían dificultar los procesos de regularización de quienes viven y trabajan en el país.
Además, alertaron sobre posibles obstáculos para acceder a documentación, servicios de salud, educación y empleo formal, especialmente entre los sectores más vulnerables.
En el documento también manifestaron preocupación por el aumento de rechazos en los controles fronterizos y cuestionaron algunos operativos migratorios que, según sostuvieron, profundizan la sensación de inseguridad e incertidumbre entre las personas migrantes.
El impacto en los trabajadores migrantes
La Pastoral vinculó la situación migratoria con las dificultades económicas y laborales que atraviesan distintos sectores de la población.
En particular, hizo referencia a trabajadores que se trasladan hacia zonas petroleras, puertos y otros polos productivos, donde suelen registrarse condiciones laborales precarias y situaciones de vulnerabilidad.
Frente a ese escenario, la Iglesia reafirmó su compromiso de acompañar a las comunidades migrantes y promover políticas que garanticen la integración social y el acceso efectivo a derechos básicos.
Un nuevo cruce con el Gobierno
El pronunciamiento se conoció pocos días después del Tedeum del 25 de Mayo, cuando el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, llamó a reducir la confrontación política y promover el respeto por las diferencias, en un mensaje que generó repercusiones dentro del oficialismo.
Las críticas de la Pastoral suman un nuevo capítulo a las diferencias que distintos referentes de la Iglesia expresaron en las últimas semanas respecto de algunas políticas impulsadas por el Gobierno nacional.
Desde la Casa Rosada sostienen que la reforma migratoria busca reforzar los controles fronterizos y ordenar los mecanismos de ingreso y permanencia en el país.
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