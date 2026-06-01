La Iglesia cruzó al Gobierno por la reforma migratoria y advirtió sobre el acceso a derechos

En el documento también manifestaron preocupación por el aumento de rechazos en los controles fronterizos y cuestionaron algunos operativos migratorios que, según sostuvieron, profundizan la sensación de inseguridad e incertidumbre entre las personas migrantes.

El impacto en los trabajadores migrantes

La Pastoral vinculó la situación migratoria con las dificultades económicas y laborales que atraviesan distintos sectores de la población.

En particular, hizo referencia a trabajadores que se trasladan hacia zonas petroleras, puertos y otros polos productivos, donde suelen registrarse condiciones laborales precarias y situaciones de vulnerabilidad.

Frente a ese escenario, la Iglesia reafirmó su compromiso de acompañar a las comunidades migrantes y promover políticas que garanticen la integración social y el acceso efectivo a derechos básicos.

Un nuevo cruce con el Gobierno

El pronunciamiento se conoció pocos días después del Tedeum del 25 de Mayo, cuando el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, llamó a reducir la confrontación política y promover el respeto por las diferencias, en un mensaje que generó repercusiones dentro del oficialismo.

Las críticas de la Pastoral suman un nuevo capítulo a las diferencias que distintos referentes de la Iglesia expresaron en las últimas semanas respecto de algunas políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

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Desde la Casa Rosada sostienen que la reforma migratoria busca reforzar los controles fronterizos y ordenar los mecanismos de ingreso y permanencia en el país.