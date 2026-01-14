Franco Mastantuono marcó un gol para el Real Madrid, que quedó eliminado de la Copa del Rey y agrava su crisis
El debut de Arbeloa no fue el esperado, ya que el "Merengue" cayó en octavos de final ante el Albacete de la segunda división. El argentino fue titular y cumplió con un gol.
Franco Mastantuono arrancó la era Álvaro Arbeloa siendo titular y marcando un gol, pero el Real Madrid no arranca y volvió a caer este miércoles, con el agravante que fue ante el Albacete de la segunda división, para quedar eliminado de la Copa del Rey en los octavos de final.
En parte por una cuestión reglamentaria, el atacante argentino fue titular este miércoles y se anotó en la red a los tres minutos de tiempo agregado de la primera mitad, apenas 5 después de lo que había sido la apertura del marcador por parte del junto local.
El "Merengue" había logrado una agónica igualdad 2-2 con el tanto de Gonzalo a los 91, pero Jefté Betancor, a los 95, puso el 3-2 definitivo que decretó la eliminación del equipo blanco.
La derrota del Real Madrid se suma a la reciente caída en el clásico ante Barcelona, en el marco de la final de la Supercopa de España que derivó en la precipitada salida de Xabi Alonso. El entrenador que llegaba con buenos pergaminos de Bayer Leverkusen no duró ni un año en la Casa Blanca, y dejó su cargo envuelto en rumores de pelea con los referentes del plantel.
La salida de Alonso pone en suspenso la situación del argentino Mastantuono, quien no venía sumando muchos minutos pero que había llegado al Madrid por pedido de ese DT. Incluso, el joven llegó a confesar que su decisión de dejar River y emigrar se dio luego de un llamado del entrenador español.
La nueva etapa de la mano de Arbeloa lo tuvo al talentoso argentino como titular y goleador, pero sumando un nuevo golpe deportivo. Para Mastantuono, en tanto, no es un semestre más ya que está en juego la posibilidad de ir al Mundial 2026, pese a su corta edad.
