Franco Mastantuono marcó un gol para el Real Madrid, que quedó eliminado de la Copa del Rey y agrava su crisis

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2011542336942325916&partner=&hide_thread=false EL GOL DE FRANCO MASTANTUONO POR LA COPA DEL REY, SU 2º CON LA CASACA DEL REAL MADRID. pic.twitter.com/ka4uF9FnXk — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 14, 2026

La derrota del Real Madrid se suma a la reciente caída en el clásico ante Barcelona, en el marco de la final de la Supercopa de España que derivó en la precipitada salida de Xabi Alonso. El entrenador que llegaba con buenos pergaminos de Bayer Leverkusen no duró ni un año en la Casa Blanca, y dejó su cargo envuelto en rumores de pelea con los referentes del plantel.