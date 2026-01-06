El legado de Miguel Ángel Russo: Boca y Millonarios jugarán un amistoso en la Bombonera
El Xeneize y el conjunto colombiano disputarán la Copa Miguel Ángel Russo como un homenaje al director técnico que marcó a ambos clubes.
Boca le dará un marco emotivo y simbólico a uno de sus compromisos de preparación más importantes del verano. El club confirmó que el amistoso ante Millonarios, programado para el miércoles 14 de enero a las 19 en La Bombonera, se disputará por la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al entrenador fallecido en octubre de 2025.
De esta manera, el encuentro trasciende lo estrictamente futbolístico y se convierte en un tributo a una figura profundamente identificada con la historia reciente del Xeneize y con un paso destacado por el fútbol colombiano. Si bien el partido ya estaba previsto dentro de la agenda de pretemporada, en las últimas horas se terminaron de definir los detalles que le darán un carácter conmemorativo.
La elección del rival no fue casual: Miguel Russo dejó una huella imborrable tanto en Boca como en Millonarios, dos clubes que marcaron etapas significativas de su extensa trayectoria como director técnico. En el caso del conjunto colombiano, Miguelo fue campeón del Torneo Finalización 2017 y de la Superliga 2018, logros que lo convirtieron en una referencia indiscutida para los hinchas.
El escenario elegido para el homenaje también tiene un fuerte peso simbólico. La Bombonera será el lugar donde Boca recuerde a uno de los entrenadores más influyentes de su historia moderna, en un estadio que Russo supo recorrer en distintas etapas y donde dejó una marca profunda desde el banco de suplentes. El club busca que la noche combine fútbol, memoria y reconocimiento, en un clima especial que acompañe la preparación del equipo para la temporada 2026.
Boca y Millonarios, unidos por Miguel Ángel Russo
Otro de los puntos destacados del anuncio fue la confirmación de que el 50% de las tribunas populares estará destinado a socios adherentes. La medida apunta a ampliar el acceso al estadio en un partido que, si bien es amistoso, tendrá una carga emocional fuerte para el público xeneize. Desde la institución entienden que el homenaje a Russo merece un marco popular y una Bombonera con presencia masiva de hinchas.
Más allá del tributo, el encuentro ante Millonarios será una prueba exigente para el plantel dirigido por Claudio Úbeda. Será el primer compromiso de peso del verano y una oportunidad para empezar a sacar conclusiones futbolísticas, probar variantes y ajustar detalles antes del inicio oficial de la competencia. Luego de este amistoso, Boca continuará su preparación enfrentando a Nacional de Montevideo el domingo 18 de enero en el Estadio San Nicolás de los Arroyos.
Así, Boca abrirá su calendario de amistosos combinando preparación deportiva y memoria institucional. La Copa Miguel Ángel Russo no solo pondrá en juego un trofeo simbólico, sino que servirá para recordar a un entrenador que dejó una huella imborrable en dos camisetas y cuya figura seguirá uniendo historias a ambos lados del continente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario