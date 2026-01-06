El legado de Miguel Ángel Russo: Boca y Millonarios jugarán un amistoso en la Bombonera

Miguel Angel Russo

Más allá del tributo, el encuentro ante Millonarios será una prueba exigente para el plantel dirigido por Claudio Úbeda. Será el primer compromiso de peso del verano y una oportunidad para empezar a sacar conclusiones futbolísticas, probar variantes y ajustar detalles antes del inicio oficial de la competencia. Luego de este amistoso, Boca continuará su preparación enfrentando a Nacional de Montevideo el domingo 18 de enero en el Estadio San Nicolás de los Arroyos.

Así, Boca abrirá su calendario de amistosos combinando preparación deportiva y memoria institucional. La Copa Miguel Ángel Russo no solo pondrá en juego un trofeo simbólico, sino que servirá para recordar a un entrenador que dejó una huella imborrable en dos camisetas y cuya figura seguirá uniendo historias a ambos lados del continente.