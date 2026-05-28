El emotivo video con el que la Selección Argentina confirmó la lista para el Mundial 2026

A partir de ese momento, la pieza audiovisual se convierte en un viaje directo al corazón del hincha, entrelazando de manera brillante los recuerdos más movilizantes de los festejos de Qatar 2022 con los diversos y majestuosos paisajes de nuestro país.

A lo largo del clip, se observa cómo ese sobre cerrado va recorriendo diferentes provincias y rincones de la Argentina, siendo recibido con orgullo y pasión por fanáticos de todas las edades, transformando la fría formalidad de una lista de buena fe en un símbolo de unión federal ante una nueva ilusión mundialista.

convocados La lista de 26 de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

La lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Arqueros:

1 Juan Musso

12 Rulli

23 Dibu Martínez

Defensores

2 Leo Balerdi

3 Nicolás Tagliafico

4 Gonzalo Montiel

6 Lisandro Martínez

13 Cuti Romero

19 Nicolás Otamendi

25 Facundo Medina

26 Nahuel Molina

Mediocampistas

5 Leandro Paredes

7 Rodrigo De Paulo

8 Valentín Barco

11 Gio Lo Celso

14 Exequiel Palacios

20 Alexis Mac Allister

24 Enzo Fernández

Delanteros

9 Julián Álvarez

10 Lionel Messi

15 Nicolás González

16 Thiago Almada

17 Giuliano Simeone

18 Nico Paz

21 Flaco López

22 Lautaro Martínez