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El emotivo video con el que la Selección Argentina confirmó la lista para el Mundial 2026

Deportes

Lionel Scaloni y el utilero Marito actúan en el video que utilizó la AFA para difundir a los 26 futbolistas que viajarán a la Copa del Mundo.

El emotivo video con el que la Selección Argentina confirmó la lista para el Mundial 2026

El emotivo video con el que la Selección Argentina confirmó la lista para el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a apelar a la emoción y a la fuerte identidad que une a la Selección Argentina con su gente para dar a conocer la nómina definitiva de Lionel Scaloni cara a la defensa del título en el Mundial 2026.

El esperado anuncio de los 26 convocados se realizó a través de un emotivo video institucional que rápidamente se viralizó en las redes sociales, y que tuvo como gran protagonista al mismísimo director técnico nacional, quien sorprendió a todos mostrando sus dotes actorales para abrir el relato.

En las imágenes, se lo puede ver al entrenador santafesino en la intimidad del predio de Ezeiza, dándole el cierre definitivo al sobre que contiene los nombres de los futbolistas elegidos.

Con un fuerte sentido de mística y pertenencia, el DT le encomienda la valiosa carta a Marito, el histórico y querido utilero de la Albiceleste, bajo una consigna clara y cargada de sentimiento: que esa nómina “llegue con toda la fuerza de los argentinos”.

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A partir de ese momento, la pieza audiovisual se convierte en un viaje directo al corazón del hincha, entrelazando de manera brillante los recuerdos más movilizantes de los festejos de Qatar 2022 con los diversos y majestuosos paisajes de nuestro país.

A lo largo del clip, se observa cómo ese sobre cerrado va recorriendo diferentes provincias y rincones de la Argentina, siendo recibido con orgullo y pasión por fanáticos de todas las edades, transformando la fría formalidad de una lista de buena fe en un símbolo de unión federal ante una nueva ilusión mundialista.

convocados
La lista de 26 de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

La lista de 26 de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

La lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Arqueros:

1 Juan Musso

12 Rulli

23 Dibu Martínez

Defensores

2 Leo Balerdi

3 Nicolás Tagliafico

4 Gonzalo Montiel

6 Lisandro Martínez

13 Cuti Romero

19 Nicolás Otamendi

25 Facundo Medina

26 Nahuel Molina

Mediocampistas

5 Leandro Paredes

7 Rodrigo De Paulo

8 Valentín Barco

11 Gio Lo Celso

14 Exequiel Palacios

20 Alexis Mac Allister

24 Enzo Fernández

Delanteros

9 Julián Álvarez

10 Lionel Messi

15 Nicolás González

16 Thiago Almada

17 Giuliano Simeone

18 Nico Paz

21 Flaco López

22 Lautaro Martínez

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