El emotivo video con el que la Selección Argentina confirmó la lista para el Mundial 2026
Lionel Scaloni y el utilero Marito actúan en el video que utilizó la AFA para difundir a los 26 futbolistas que viajarán a la Copa del Mundo.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a apelar a la emoción y a la fuerte identidad que une a la Selección Argentina con su gente para dar a conocer la nómina definitiva de Lionel Scaloni cara a la defensa del título en el Mundial 2026.
El esperado anuncio de los 26 convocados se realizó a través de un emotivo video institucional que rápidamente se viralizó en las redes sociales, y que tuvo como gran protagonista al mismísimo director técnico nacional, quien sorprendió a todos mostrando sus dotes actorales para abrir el relato.
En las imágenes, se lo puede ver al entrenador santafesino en la intimidad del predio de Ezeiza, dándole el cierre definitivo al sobre que contiene los nombres de los futbolistas elegidos.
Con un fuerte sentido de mística y pertenencia, el DT le encomienda la valiosa carta a Marito, el histórico y querido utilero de la Albiceleste, bajo una consigna clara y cargada de sentimiento: que esa nómina “llegue con toda la fuerza de los argentinos”.
A partir de ese momento, la pieza audiovisual se convierte en un viaje directo al corazón del hincha, entrelazando de manera brillante los recuerdos más movilizantes de los festejos de Qatar 2022 con los diversos y majestuosos paisajes de nuestro país.
A lo largo del clip, se observa cómo ese sobre cerrado va recorriendo diferentes provincias y rincones de la Argentina, siendo recibido con orgullo y pasión por fanáticos de todas las edades, transformando la fría formalidad de una lista de buena fe en un símbolo de unión federal ante una nueva ilusión mundialista.
La lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026
Arqueros:
1 Juan Musso
12 Rulli
23 Dibu Martínez
Defensores
2 Leo Balerdi
3 Nicolás Tagliafico
4 Gonzalo Montiel
6 Lisandro Martínez
13 Cuti Romero
19 Nicolás Otamendi
25 Facundo Medina
26 Nahuel Molina
Mediocampistas
5 Leandro Paredes
7 Rodrigo De Paulo
8 Valentín Barco
11 Gio Lo Celso
14 Exequiel Palacios
20 Alexis Mac Allister
24 Enzo Fernández
Delanteros
9 Julián Álvarez
10 Lionel Messi
15 Nicolás González
16 Thiago Almada
17 Giuliano Simeone
18 Nico Paz
21 Flaco López
22 Lautaro Martínez
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