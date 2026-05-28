La reacción del Colo Barco y su familia tras entrar en la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026
El defensor de la Selección Argentina fue confirmado por Lionel Scaloni en la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026 y celebró la noticia rodeado de sus seres queridos.
La confirmación de Valentín Barco en la lista oficial de la Selección Argentina para el Mundial 2026 desató una enorme emoción tanto en su entorno íntimo como en su ciudad natal. El zurdo celebró la convocatoria acompañado por su familia, luego de que Lionel Scaloni anunciara a los 26 futbolistas elegidos para representar al país en la máxima cita del fútbol internacional.
La presencia del “Colo” en la nómina definitiva marca un momento histórico para 25 de Mayo, localidad que siguió de cerca cada paso del jugador desde sus inicios en el fútbol. El mediocampista logró consolidarse como una de las grandes apuestas jóvenes del seleccionado gracias a su crecimiento sostenido y a sus actuaciones en el exterior.
Reconocido por su velocidad, personalidad y proyección ofensiva, Barco consiguió ganarse un lugar dentro del plantel campeón del mundo y ahora tendrá la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo con la camiseta argentina.
La lista presentada por Scaloni combina experiencia y renovación, con referentes históricos del equipo y futbolistas jóvenes que buscarán dejar su huella en el torneo. Entre ellos, el ex Boca aparece como una de las figuras con mayor proyección de cara al futuro.
Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y orgullo por parte de vecinos, clubes e instituciones deportivas de su ciudad natal, que celebraron el presente del futbolista y remarcaron el esfuerzo realizado para alcanzar este objetivo.
Con Colo Barco, la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026
Arqueros:
1 Juan Musso
12 Rulli
23 Dibu Martínez
Defensores
2 Leo Balerdi
3 Nicolás Tagliafico
4 Gonzalo Montiel
6 Lisandro Martínez
13 Cuti Romero
19 Nicolás Otamendi
25 Facundo Medina
26 Nahuel Molina
Mediocampistas
5 Leandro Paredes
7 Rodrigo De Paul
8 Valentín Barco
11 Gio Lo Celso
14 Exequiel Palacios
20 Alexis Mac Allister
24 Enzo Fernández
Delanteros
9 Julián Álvarez
10 Lionel Messi
15 Nicolás González
16 Thiago Almada
17 Giuliano Simeone
18 Nico Paz
21 Flaco López
22 Lautaro Martínez
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