La reacción del Colo Barco y su familia tras entrar en la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

La confirmación de Valentín Barco en la lista oficial de la Selección Argentina para el Mundial 2026 desató una enorme emoción tanto en su entorno íntimo como en su ciudad natal. El zurdo celebró la convocatoria acompañado por su familia, luego de que Lionel Scaloni anunciara a los 26 futbolistas elegidos para representar al país en la máxima cita del fútbol internacional.