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La reacción del Colo Barco y su familia tras entrar en la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

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El defensor de la Selección Argentina fue confirmado por Lionel Scaloni en la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026 y celebró la noticia rodeado de sus seres queridos.

La reacción de la familia del Colo Barco por la convocatoria para el Mundial 2026.

La reacción de la familia del Colo Barco por la convocatoria para el Mundial 2026.

La confirmación de Valentín Barco en la lista oficial de la Selección Argentina para el Mundial 2026 desató una enorme emoción tanto en su entorno íntimo como en su ciudad natal. El zurdo celebró la convocatoria acompañado por su familia, luego de que Lionel Scaloni anunciara a los 26 futbolistas elegidos para representar al país en la máxima cita del fútbol internacional.

La presencia del “Colo” en la nómina definitiva marca un momento histórico para 25 de Mayo, localidad que siguió de cerca cada paso del jugador desde sus inicios en el fútbol. El mediocampista logró consolidarse como una de las grandes apuestas jóvenes del seleccionado gracias a su crecimiento sostenido y a sus actuaciones en el exterior.

Reconocido por su velocidad, personalidad y proyección ofensiva, Barco consiguió ganarse un lugar dentro del plantel campeón del mundo y ahora tendrá la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo con la camiseta argentina.

La lista presentada por Scaloni combina experiencia y renovación, con referentes históricos del equipo y futbolistas jóvenes que buscarán dejar su huella en el torneo. Entre ellos, el ex Boca aparece como una de las figuras con mayor proyección de cara al futuro.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y orgullo por parte de vecinos, clubes e instituciones deportivas de su ciudad natal, que celebraron el presente del futbolista y remarcaron el esfuerzo realizado para alcanzar este objetivo.

familia colo barco

Con Colo Barco, la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Arqueros:

1 Juan Musso

12 Rulli

23 Dibu Martínez

Defensores

2 Leo Balerdi

3 Nicolás Tagliafico

4 Gonzalo Montiel

6 Lisandro Martínez

13 Cuti Romero

19 Nicolás Otamendi

25 Facundo Medina

26 Nahuel Molina

Mediocampistas

5 Leandro Paredes

7 Rodrigo De Paul

8 Valentín Barco

11 Gio Lo Celso

14 Exequiel Palacios

20 Alexis Mac Allister

24 Enzo Fernández

Delanteros

9 Julián Álvarez

10 Lionel Messi

15 Nicolás González

16 Thiago Almada

17 Giuliano Simeone

18 Nico Paz

21 Flaco López

22 Lautaro Martínez

convocados
La lista de 26 de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

La lista de 26 de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

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