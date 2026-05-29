Por qué es furor "importar" figuritas y álbumes del Mundial 2026 desde Chile
En las provincias linderas con el país trasandino ya es furor cruzar la frontera solo para comprar cajas de sobres de figuritas y decenas de álbumes originales que se consiguen a mitad de precio.
Ropa, teléfonos celulares, zapatillas, relojes, pequeños y medianos electrodomésticos, sábanas y toallas, juguetes, bebidas y utensilios de cocina, entre muchas otras cosas, son “importadas” cotidianamente desde Chile por argentinos que habitan provincias linderas con el vecino país, como Río Negro, Neuquén o Mendoza.
Y ahora, con el Mundial a la vuelta de esquina, le tocó el turno a las figuritas y los álbumes alusivos al magno evento futbolístico que se desarrollará en América del Norte. No es para menos: en territorio trasandino se consiguen a mitad de precio y nadie que tenga la oportunidad quiere desaprovechar la ocasión de un viaje de compras.
Y no hace falta recorrer muchos kilómetros para acceder: ya es furor entre los fanáticos recurrir a la tienda oficial Panini, ubicada en la comuna de Providencia (Región Metropolitana) para acceder a los preciados sobrecitos oficiales y los álbumes que también se consiguen en tiendas chilenas como Falabella o París.
Según reportan medios trasandinos, los argentinos recorren 400 kilómetros o más, por ejemplo desde Mendoza, para adquirir varias cajas del codiciado artículo luego de hacer una “vaquita” entre varios interesados, como amigos o vecinos; o directamente para consumo propio. Incluso para revender… Porque, como se dijo, se consiguen a mitad de precio.
Los precios de las figuritas del Mundial en Chile
Para tomar dimensión del asunto, vale señalar que el álbum oficial del Mundial, versión tapa blanda, cuesta en el país vecino 4.800 pesos chilenos (unos $7.700 de nuestra moneda), mientras que en Buenos Aires su precio arranca en $15.000, con sobreprecios en el interior.
También hay promociones que tientan a cualquiera: el álbum tapa blanda más 50 sobres de figuritas se consigue a 58.900 pesos chilenos (unos $94.100 argentinos), cuando acá se ofrece el mismo combo a $125.000. Otro ejemplo: el álbum en su versión de tapa dura (Gold) se puede comprar a 14.500 pesos chilenos ($23.168).
Contrabando de figuritas del Mundial 2026
No puede extrañar entonces que un hombre fuera detenido la semana pasada en Mendoza cuando intentaba contrabandear desde Chile un millonario cargamento de álbumes y figuritas del Mundial 2026.
El conductor de origen peruano, que manejaba alcoholizado, intentó escapar de un control de Gendarmería Nacional pero terminó volcado tras una persecución sobre la Ruta 7 luego de atravesar el puesto de control vial de Punta de Vacas.
Fueron efectivos del Escuadrón 27 de Gendarmería quienes rescataron y demoraron al sujeto que en su vehículo transportaba varias cajas cargadas con álbumes y figuritas del Mundial 2026 por un monto calculado en $17.666.843.
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