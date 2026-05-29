Por qué es furor "importar" figuritas y álbumes del Mundial 2026 desde Chile

Los precios de las figuritas del Mundial en Chile

Para tomar dimensión del asunto, vale señalar que el álbum oficial del Mundial, versión tapa blanda, cuesta en el país vecino 4.800 pesos chilenos (unos $7.700 de nuestra moneda), mientras que en Buenos Aires su precio arranca en $15.000, con sobreprecios en el interior.

También hay promociones que tientan a cualquiera: el álbum tapa blanda más 50 sobres de figuritas se consigue a 58.900 pesos chilenos (unos $94.100 argentinos), cuando acá se ofrece el mismo combo a $125.000. Otro ejemplo: el álbum en su versión de tapa dura (Gold) se puede comprar a 14.500 pesos chilenos ($23.168).

Embed - Argentinos cruzan a Chile por el álbum del mundial

Contrabando de figuritas del Mundial 2026

No puede extrañar entonces que un hombre fuera detenido la semana pasada en Mendoza cuando intentaba contrabandear desde Chile un millonario cargamento de álbumes y figuritas del Mundial 2026.

El conductor de origen peruano, que manejaba alcoholizado, intentó escapar de un control de Gendarmería Nacional pero terminó volcado tras una persecución sobre la Ruta 7 luego de atravesar el puesto de control vial de Punta de Vacas.

Fueron efectivos del Escuadrón 27 de Gendarmería quienes rescataron y demoraron al sujeto que en su vehículo transportaba varias cajas cargadas con álbumes y figuritas del Mundial 2026 por un monto calculado en $17.666.843.