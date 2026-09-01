Sofi Martínez comparó el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina con un duelo: "Iluminaba todo"

Por qué el retiro de Messi genera una sensación de duelo

La comparación realizada por Sofi Martínez apunta al vínculo que se construyó entre Messi y los hinchas argentinos. Su eventual salida de la Selección no representará solamente el retiro de uno de los mejores futbolistas de la historia. También significará dejar atrás una presencia que se volvió habitual cada vez que Argentina salía a la cancha.

Aunque la Selección continuará después de Messi y surgirán nuevos protagonistas, será inevitable sentir el cambio cuando el capitán deje definitivamente la camiseta albiceleste.

La pregunta de Sofi Martínez resume justamente ese sentimiento: la tristeza no aparece solamente por dejar de ver jugar a Messi, sino por lo que representa despedir una etapa que quedó asociada a recuerdos, alegrías y frustraciones de varias generaciones.