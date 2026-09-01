Sofi Martínez comparó el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina con un duelo: "Iluminaba todo"
Sofi Martinez se refirió al final de la carrera del capitán argentino con la camiseta albiceleste y explicó por qué su despedida puede generar una sensación de pérdida.
Saber que la etapa de Lionel Messi con la Selección Argentina llegó a su final genera una sensación difícil de explicar. Para Sofi Martínez, esa tristeza tiene una razón concreta y se parece, en cierta forma, a atravesar un duelo.
La periodista habló sobre lo que significa pensar en una Selección Argentina sin su histórico número 10 y puso el acento en el vínculo emocional que construyeron los hinchas con el futbolista durante todos estos años. “¿Vos estás tan triste como yo?”, planteó Sofi Martínez mientras reflexionaba sobre el impacto que tendrá la despedida del 10.
Sofi Martínez y su reflexión sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina
La periodista consideró que el sentimiento que aparece ante un posible retiro de Messi no está relacionado únicamente con lo que sucederá dentro de una cancha.
El delantero rosarino fue "protagonista de buena parte de los recuerdos futbolísticos de distintas generaciones". Durante su recorrido con la Selección Argentina atravesó momentos de enorme frustración, como las finales perdidas, pero también consiguió finalmente los títulos que durante tantos años le fueron esquivos.
La Copa América, la Finalissima y, especialmente, el Mundial de Qatar 2022 marcaron la etapa más gloriosa de su historia con la camiseta argentina. Por ese motivo, imaginar su despedida implica también pensar en el cierre de un período que acompañó a millones de personas durante años.
Por qué el retiro de Messi genera una sensación de duelo
La comparación realizada por Sofi Martínez apunta al vínculo que se construyó entre Messi y los hinchas argentinos. Su eventual salida de la Selección no representará solamente el retiro de uno de los mejores futbolistas de la historia. También significará dejar atrás una presencia que se volvió habitual cada vez que Argentina salía a la cancha.
Aunque la Selección continuará después de Messi y surgirán nuevos protagonistas, será inevitable sentir el cambio cuando el capitán deje definitivamente la camiseta albiceleste.
La pregunta de Sofi Martínez resume justamente ese sentimiento: la tristeza no aparece solamente por dejar de ver jugar a Messi, sino por lo que representa despedir una etapa que quedó asociada a recuerdos, alegrías y frustraciones de varias generaciones.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario