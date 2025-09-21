El enojo de Julián Álvarez con Cholo Simeone luego de ser reemplazado: "Siempre a mí"

Julián Álvarez volvió a ser protagonista en el Atlético de Madrid, pero esta vez no por sus goles. El delantero argentino fue reemplazado por Diego Simeone en un momento decisivo del partido y no ocultó su fastidio desde el banco de suplentes, con gestos de negación y quejas que dejaron en claro su malestar. El Colchonero terminó empatando 1-1 cómo visitante ante Mallorca y ratificó un arranque irregular en el campeonato que lo tiene con seis puntos en cinco partidos.