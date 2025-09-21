El enojo de Julián Álvarez con Cholo Simeone luego de ser reemplazado: "Siempre a mí"
Atlético Madrid empató 1-1 ante Mallorca y el entrenador eligió sacar al delantero campeón del mundo en un momento clave del partido.
Julián Álvarez volvió a ser protagonista en el Atlético de Madrid, pero esta vez no por sus goles. El delantero argentino fue reemplazado por Diego Simeone en un momento decisivo del partido y no ocultó su fastidio desde el banco de suplentes, con gestos de negación y quejas que dejaron en claro su malestar. El Colchonero terminó empatando 1-1 cómo visitante ante Mallorca y ratificó un arranque irregular en el campeonato que lo tiene con seis puntos en cinco partidos.
El Atlético de Madrid buscaba un gol que desequilibrara el partido cuando el cuarto árbitro levantó el cartel luminoso: el número 19, Julián Álvarez, debía dejar la cancha para que ingresara Alexander Sørloth. El argentino reaccionó con gestos de desaprobación, un murmullo que parecía decir “siempre a mí” y hasta golpes de cabeza en señal de fastidio. Desde el banco, renegó por la decisión del entrenador, que ya lo había reemplazado en momentos clave frente a Espanyol y Alavés.
Antecedentes de cambios que incomodaron a Julián Álvarez en Atlético Madrid
Vs. Espanyol: salió a ocho minutos del final con el marcador 1-1.
Vs. Alavés: fue sustituido en el tramo decisivo con idéntico resultado.
Ahora, volvió a dejar el campo cuando el equipo necesitaba convertir.
La explicación del Cholo Simeone en conferencia de prensa
Consultado en conferencia de prensa, el Cholo defendió su decisión y relativizó la reacción del argentino: “Es el mejor jugador que tenemos ofensivamente y estaba haciendo un gran partido. Pero entendía que necesitábamos a Sørloth. Todos los jugadores se enojan cuando salen, es normal”. Pese al malestar, Álvarez sigue siendo una pieza clave en el esquema de Simeone y uno de los futbolistas más determinantes del Atlético.
