Por qué Julián Álvarez y Thiago Almada no jugarán en el debut del Atlético Madrid en Champions League

Las malas noticias no terminan ahí. El defensor uruguayo José María Giménez continúa de baja tras un problema muscular sufrido en el Mundial de Clubes, Alex Baena fue operado de apendicitis hace apenas unos días y Johnny Cardoso padece un esguince de tobillo. Con este panorama, el once probable del Atleti sería con: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Giuliano Simeone, Barrios, Koke, Nico González; Griezmann y Sorloth.

Enfrente estará un Liverpool que llega en estado de gracia, con un plantel renovado por figuras como Wirtz e Isak y con Alexis Mac Allister recuperado tras un fuerte golpe. Todo indica que los madrileños necesitarán un partido perfecto para llevarse algo de Anfield.