Por qué Julián Álvarez y Thiago Almada no jugarán en el debut del Atlético Madrid en Champions League
El conjunto madrileño afrontará el estreno en la Orejona contra Liverpool con varias ausencias sensibles en ataque y en defensa.
Atlético Madrid no tendrá un arranque sencillo en la Champions League 2025/26. Este miércoles, en el mítico Anfield, el equipo de Diego "Cholo" Simeone se medirá contra el Liverpool de Arne Slot. Sin embargo, la previa se tiñó de preocupación para los Colchoneros: dos de sus principales cartas ofensivas, Julián Álvarez y Thiago Almada, quedaron descartados para el encuentro.
La baja de Álvarez se debe a una distensión en la rodilla que lo obligó a salir en el entretiempo contra el Villarreal por LaLiga. Aunque en un primer momento se pensó en una dolencia menor, las pruebas médicas confirmaron que no está en condiciones de jugar.
En el caso de Almada, el mediapunta arrastra una molestia muscular desde la fecha FIFA de septiembre y tampoco pudo estar en el último compromiso por el campeonato español.
El panorama para Simeone se complica todavía más porque el calendario es exigente: después del cruce con Liverpool, el Atleti enfrentará al Mallorca y luego vendrá el esperado clásico frente al Real Madrid en el Metropolitano. La posibilidad de que Álvarez no llegue a esos partidos encendió las alarmas en el cuerpo técnico y en los hinchas.
Las malas noticias no terminan ahí. El defensor uruguayo José María Giménez continúa de baja tras un problema muscular sufrido en el Mundial de Clubes, Alex Baena fue operado de apendicitis hace apenas unos días y Johnny Cardoso padece un esguince de tobillo. Con este panorama, el once probable del Atleti sería con: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Giuliano Simeone, Barrios, Koke, Nico González; Griezmann y Sorloth.
Enfrente estará un Liverpool que llega en estado de gracia, con un plantel renovado por figuras como Wirtz e Isak y con Alexis Mac Allister recuperado tras un fuerte golpe. Todo indica que los madrileños necesitarán un partido perfecto para llevarse algo de Anfield.
