Mundial de Vóley: Italia eliminó a Argentina en octavos y terminó con el sueño en Filipinas

Argentina arrancó con intensidad en el primer set, apoyada en la defensa y en los puntos de Vicentín, pero el conjunto italiano encontró soluciones con Michieletto y la conducción de Gianelli, que con un ataque sorpresa inclinó la balanza 25-23. En el segundo parcial, la Selección volvió a mostrar pasajes de buen juego, con Palonsky y una gran defensa de Kukartsev, aunque la Azzurra reaccionó con un parcial de 5-0 gracias a Romanó y Bottolo. Italia corrigió los errores del inicio, mejoró desde el saque y se llevó el set 25-20.