Mundial de Vóley: Italia eliminó a Argentina en octavos y terminó con el sueño en Filipinas
La Selección cayó 3-0 ante el vigente campeón y quedó afuera en octavos del Mundial de vóley, pese a haber pasado invicta la fase de grupos.
La Selección argentina de vóley se despidió del Mundial en Filipinas después de caer por 3-0 (25-23, 25-20 y 25-22) frente a Italia, actual campeón del mundo y candidato al título. Pese a haber ganado sus tres partidos en la fase de grupos, el equipo dirigido por Marcelo Méndez no pudo superar a la Azzurra en un cruce de altísimo nivel.
Argentina arrancó con intensidad en el primer set, apoyada en la defensa y en los puntos de Vicentín, pero el conjunto italiano encontró soluciones con Michieletto y la conducción de Gianelli, que con un ataque sorpresa inclinó la balanza 25-23. En el segundo parcial, la Selección volvió a mostrar pasajes de buen juego, con Palonsky y una gran defensa de Kukartsev, aunque la Azzurra reaccionó con un parcial de 5-0 gracias a Romanó y Bottolo. Italia corrigió los errores del inicio, mejoró desde el saque y se llevó el set 25-20.
Romanó, decisivo en el cierre
El tercer set fue el más emotivo: Argentina logró pasar al frente 17-16 con aportes de Loser, Gómez y un ace de Gallego. Sin embargo, cuando parecía posible forzar un cuarto parcial, Romanó apareció con tres aces consecutivos que sentenciaron el 25-22 definitivo y la clasificación de Italia a cuartos de final.
Más allá de la derrota que terminó con la ilusión de un equipo que demostró cosas muy interesantes dentro de la comeptencia, la Selección se va de Filipinas con un balance positivo tras una primera fase invicta. El plantel demostró carácter y competitividad, aunque esta vez la jerarquía italiana resultó determinante.
La formación de Argentina ante Italia en los octavos de final del Mundial de Vóley
De Cecco (0), Kukartsev (6), Loser (8), Gallego (9), Palonsky (8), Vicentín (15), Danani (L). Entraron: Gómez (2), Giraudo (0), Sánchez (0) y Armoa (0). DT: Marcelo Méndez.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario