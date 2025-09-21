Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Godoy Cruz vs. Instituto
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Godoy Cruz vs. Instituto por el Torneo Clausura 2025.
El Estadio Feliciano Gambarte será el escenario de un enfrentamiento vital este domingo a las 16.45, cuando Godoy Cruz e Instituto se midan en el Torneo Clausura. Ambos equipos atraviesan un momento irregular y necesitan una victoria para mejorar su posición en el campeonato.
El encuentro tiene un atractivo adicional: marca el regreso a Mendoza de Daniel Oldrá, un ídolo del Tomba, que ahora dirige a la Gloria.
Godoy Cruz, con solo 7 puntos, está en una situación complicada y buscará su primer triunfo en su estadio desde la reapertura. Tras un empate sin goles ante Barracas Central, el equipo necesita sumar de a tres para escalar en las tablas del Clausura y la anual. Se anticipa que el entrenador Walter Ribonetto mantenga la misma formación del último partido.
Por su parte, Instituto llega con el ánimo renovado tras romper una racha de seis partidos sin ganar al vencer a Argentinos Juniors 2-0. Con 9 unidades, una victoria en Mendoza los podría meter momentáneamente en zona de playoffs. "Vamos partido a partido. A través de la solidez vamos encontrando el equipo", comentó Oldrá después del reciente triunfo, reflejando la filosofía de su equipo.
Formaciones de este encuentro
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Pol Fernández, Bastian Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.
Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar, Lucas Rodríguez; Gastón Lodico, Stefano Moreyra, Damián Puebla; Nicolás Cordero, Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.
Cómo ver en vivo Godoy Cruz vs. Instituto
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
