Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Godoy Cruz vs. Instituto

Godoy Cruz, con solo 7 puntos, está en una situación complicada y buscará su primer triunfo en su estadio desde la reapertura. Tras un empate sin goles ante Barracas Central, el equipo necesita sumar de a tres para escalar en las tablas del Clausura y la anual. Se anticipa que el entrenador Walter Ribonetto mantenga la misma formación del último partido.