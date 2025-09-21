Independiente y San Lorenzo empataron 1-1 en Avellaneda por el Torneo Clausura
El Rojo sumó un nuevo empate en el Libertadores de América-Bochini y sigue último. El Ciclón quedó quinto en la Zona B con 13 unidades.
Independiente y San Lorenzo empataron 1-1 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. Sin lugar a dudas un resultado que le sentó mejor al visitante aunque ninguno de los dos equipos se fue conforme con lo conseguido en una nueva jornada del fútbol argentino.
El encuentro mostró dos momentos distintos. En la primera parte, el Cuervo se adelantó gracias a una gran definición de Facundo Gulli, que sorprendió a la defensa del Rojo. En el complemento, Independiente reaccionó y llegó al empate cuando Nicolás Tripichio desvió un centro de Santiago Montiel en propia meta, decretando el 1-1 definitivo.
Con este empate, el equipo de Avellaneda, que espera por la llegada de Gustavo Quinteros como nuevo entrenador, sigue en el último lugar de la tabla con 4 puntos. Por su parte, San Lorenzo alcanzó las 13 unidades y se ubica en la quinta posición de la Zona B.
Tremendo golazo de Facundo Gulli para el 1-0 del Cuervo:
Nicolás Tripichio, en contra, igualó el encuentro en Avellaneda:
Lo que viene en el Torneo Clausura 2025 para Independiente y San Lorenzo
Independiente visitará a Racing en una nueva edición del clásico de Avellaneda.
San Lorenzo recibirá en el Nuevo Gasómetro a Godoy Cruz.
Los difíciles momentos de Independiente y San Lorenzo
Después de la derrota 1-0 en casa contra Banfield, Julio Vaccari presentó su renuncia como director técnico de Independiente. El equipo no tuvo un buen inicio de semestre, ya que fue eliminado de la Copa Sudamericana de manera controversial, quedó fuera de la Copa Argentina y aún no ha conseguido victorias en el Clausura.
La directiva de Independiente actuó con rapidez y contrató a Gustavo Quinteros como su sucesor. Quinteros firmó su contrato el viernes y se espera que debute en la próxima fecha, en el clásico de Avellaneda contra Racing. Mientras tanto, la dupla interina formada por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio dirigirá el equipo en el próximo encuentro contra San Lorenzo.
Por su parte, San Lorenzo vuelve a estar inmerso en un caos institucional que parece no tener fin. A principios de esta semana, el club quedó acéfalo luego de que varios miembros de la comisión directiva renunciaran, lo que provocó que el club quedara a cargo de una Asamblea presidida por Daniel Matos.
La Asamblea, programada para el lunes 22 de septiembre a las 18:30 en el Pedro Bidegain, tiene como objetivo elegir a los 20 nuevos miembros de la Comisión Directiva. Sin embargo, un fallo judicial podría suspenderla. Si la Asamblea se lleva a cabo, se iniciará una serie de nuevos procesos para el club.
A este panorama se sumó la renuncia de Gabriel Martínez Poch, quien había asumido su cargo hace solo diez días. "Percibo cierta incomodidad en algunos colegas ante mi presencia, lo que me hace sentir ajeno al club", expresó al justificar su salida.
En lo deportivo, el capitán del equipo, Gastón Hernández, se recuperó de un desgarro y podría regresar al once titular.
Formaciones del duelo
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola / Pablo Galdames, Iván Marcone; Santiago Montiel, Luciano Cabral / Lautaro Millán, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Carlos Matheu/Eduardo Tuzzio
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli; Ezequiel Cerrutti, Alexis Cuello, Matías Reali. DT: Damián Ayude
Independiente vs. San Lorenzo: datos del partido
- Hora: 14.30
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Sebastián Zunino
- VAR: Lucas Novelli
- Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini
