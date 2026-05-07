Platense igualó en casa con Peñarol y quedó cerca de la clasificación a octavos de la Copa Libertadores
El conjunto de Vicente López quedó segundo, con 5 puntos de ventaja con el "Manya" e Independiente Santa Fe, cuando quedan 6 en disputa.
Platense sigue haciendo historia y este jueves logró un valioso empate de local, 1-1, ante Peñarol en el estadio Ciudad de Vicente López por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2026, quedando a un paso de la clasificación a octavos de final.
El conjunto dirigido por Walter Zunino caía contra un necesitado conjunto uruguayo por el tanto de Batista a los 29 minutos del primer tiempo, pero apenas 10 después igualó Agustín Lagos.
El Calamar sabía que una victoria le permitía sellar de manera anticipada su clasificación a los octavos de final, un objetivo que parecía lejano al inicio de la competencia. Sin embargo, el empate le sienta bien ya que le sacó 5 puntos a Peñarol y a Independiente Santa Fe, cuando quedan 6 en disputa.
El presente continental del equipo contrasta notablemente con lo ocurrido en el plano local. Mientras en el Torneo Apertura no logró meterse entre los ocho clasificados a los playoffs y quedó eliminado tras perder frente a Estudiantes, en la Libertadores construyó una campaña sólida y competitiva que lo dejó muy cerca de avanzar de ronda.
La ilusión en Vicente López creció especialmente después de la resonante victoria conseguida en Uruguay frente a Peñarol. Aquella noche en el estadio Campeón del Siglo, Platense sorprendió a todos imponiéndose 2-1 con goles de Guido Mainero y Franco Zapiola, en un resultado que cambió por completo el panorama del grupo.
Desde entonces, el equipo argentino se posicionó como uno de los protagonistas de la zona y comenzó a depender de sí mismo para avanzar.
Formaciones de Platense vs. Peñarol, por la Copa Libertadores
- Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez, Guido Mainero, Franco Zapiola; Kevin Retamar y Tomas Nasif. DT: Walter Zunino.
- Peñarol: Washington Aguerre; Matías Gonzalez, Mauricio Lemos, Facundo Alvez, Diego Laxalt; Jesús Trindade, Nicolás Fernández, Eric Remedi; Gastón Togni, Leandro Umpiérrez y Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.
Platense vs. Peñarol: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- Árbitro: Juan Benítez (PAR).
- VAR: Ulises Mereles (PAR).
- TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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