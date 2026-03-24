Se cumplen 22 años del día que Néstor Kirchner bajó el cuadro de Videla y Bignone en el Colegio Militar

El acto tuvo lugar en el Colegio Militar de la Nación, en El Palomar. Aunque comúnmente se recuerda como "el día que Néstor bajó el cuadro", técnicamente quien se subió a la escalera y retiró los retratos de la galería de exdirectores fue el entonces jefe del Ejército, el general Roberto Bendini, cumpliendo la orden directa del presidente, quien simplemente le dijo: "Proceda".