Platense pisó fuerte en la Copa Libertadores: venció a Independiente Santa Fe y se ilusiona con la clasificación
El Calamar derrotó 2-1 al conjunto colombiano en Vicente López por la tercera fecha del Grupo E. Con goles de Tomás Nasif y Mateo Mendía, sumó tres puntos vitales.
Platense vivió una noche histórica en el Estadio Ciudad de Vicente López al mostrar un altísimo nivel colectivo para superar a Independiente Santa Fe. Tras un primer tiempo cerrado y de mucha intensidad, las emociones llegaron en el complemento. A los 12 minutos del segundo tiempo, Tomás Nasif conectó un preciso centro de cabeza para abrir el marcador y desatar la euforia del público local.
Lejos de conformarse, el Marrón aprovechó el envión anímico y apenas seis minutos más tarde estiró la ventaja gracias a un tremendo salto de Mateo Mendía, quien de cabeza puso el 2-0 que parecía sentenciar la historia.
Pese al dominio del Calamar, el equipo colombiano no bajó los brazos y logró descontar sobre el final del encuentro a través de Franco Fagúndez. Sin embargo, el tiempo no le alcanzó a la visita para comprometer el resultado y los tres puntos se quedaron en Buenos Aires. Con esta victoria, Platense alcanzó las 6 unidades en la fase de grupos, posicionándose como escolta de Corinthians, que posee el mismo puntaje pero debe completar su partido frente a Peñarol. Por su parte, el elenco de Bogotá quedó relegado al fondo de la tabla con apenas un punto en su haber.
Este triunfo representa un paso fundamental para las aspiraciones internacionales del equipo de Vicente López, que ahora depende de sí mismo para meterse en la próxima instancia del certamen más importante del continente. El calendario marca que la próxima semana el Calamar volverá a ser local, esta vez frente a Peñarol de Uruguay, en un duelo que podría ser determinante para empezar a sellar su pasaje a los octavos de final ante su gente.
Tomás Nasif, de cabeza, abrió el marcador para el local a los 12 minutos del segundo tiempo:
Mateo Mendía, con un tremendo salto de cabeza, estiró la ventaja para Platense a los 18 minutos del segundo tiempo:
Franco Fagúndez descontó para el visitante sobre el final pero no le alcanzó:
Platense vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Libertadores: probables formaciones
- Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Kevin Retamar, Franco Zapiola y Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.
- Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Kilian Toscano; Omar Fernández, Luis Palacios y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.
Platense vs. Independiente Santa Fe: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- Árbitro: Alexis Herrera (VEN).
- VAR: Reyes Soto (VEN).
- TV: Fox Sports.
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