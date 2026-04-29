Platense pisó fuerte en la Copa Libertadores: venció a Independiente Santa Fe y se ilusiona con la clasificación

Pese al dominio del Calamar, el equipo colombiano no bajó los brazos y logró descontar sobre el final del encuentro a través de Franco Fagúndez. Sin embargo, el tiempo no le alcanzó a la visita para comprometer el resultado y los tres puntos se quedaron en Buenos Aires. Con esta victoria, Platense alcanzó las 6 unidades en la fase de grupos, posicionándose como escolta de Corinthians, que posee el mismo puntaje pero debe completar su partido frente a Peñarol. Por su parte, el elenco de Bogotá quedó relegado al fondo de la tabla con apenas un punto en su haber.