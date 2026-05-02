Estudiantes le ganó a Platense en Vicente López y se quedó con el primer lugar de la zona
El "Pincha" hizo los deberes, ganó 2-0 y relegó a Boca al segundo lugar de la Zona A del Torneo Apertura 2026. Espera por el octavo del otro grupo.
Platense no pudo este sábado y perdió de local ante Estudiantes de La Plata en el estadio Ciudad de Vicente López, en un duelo correspondiente a la última fecha del Torneo Apertura 2026.
El cruce presentaba realidades opuestas: el local ya no tenía chances de clasificar, mientras que el "Pincha logró terminar en lo más alto de su grupo gracias a los goles de Castro y Alario.
El conjunto local quedó fuera de la pelea por los playoffs tras la derrota en la fecha pasada frente a San Lorenzo. Con 16 puntos, Platense ya no podía alcanzar la línea de los ocho mejores, por lo que este partido podía servirle para cerrar su participación en el torneo local; ya que el presente del equipo no es negativo si se mira el plano internacional.
En la Copa Libertadores, el Calamar viene de conseguir un triunfo importante ante Independiente Santa Fe y se posiciona con buenas chances de avanzar a la siguiente fase. Esa campaña le permite llegar con confianza, más allá de no tener objetivos en el certamen doméstico.
Por su parte, el Pincharrata atraviesa un momento sólido. Tras vencer a Unión en la jornada anterior, se aseguró la clasificación y ahora se afirmó como el líder de la Zona A con 31 puntos.
Platense vs. Estudiantes: otros datos
- Hora: 21.15
- Estadio: Ciudad de Vicente López
- Árbitro: Maximiliano Ramírez
- VAR: Héctor Paletta
- TV: ESPN Premium
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