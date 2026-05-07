Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs. Peñarol

El Calamar sabe que una victoria le permitirá sellar de manera anticipada su clasificación a los octavos de final, un objetivo que parecía lejano al inicio de la competencia. El presente continental del equipo contrasta notablemente con lo ocurrido en el plano local. Mientras en el Torneo Apertura no logró meterse entre los ocho clasificados a los playoffs y quedó eliminado tras perder frente a Estudiantes, en la Libertadores construyó una campaña sólida y competitiva que lo dejó muy cerca de avanzar de ronda.