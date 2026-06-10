El estudio que reveló cuántas chances tiene Argentina de pasar la fase de grupos del Mundial 2026

En ese contexto, el análisis también destaca la composición del Grupo J, donde la "Albiceleste" compartirá zona con Argelia, Austria y Jordania, un cuadro que en la previa la coloca como principal candidata a quedarse con el liderazgo del grupo. A nivel comparativo, el informe la sitúa en el segundo escalón de favoritos para avanzar de fase, solo por detrás de España, que encabeza el ranking con un 99,1%.