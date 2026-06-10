El estudio que reveló cuántas chances tiene Argentina de pasar la fase de grupos del Mundial 2026
El seleccionado nacional integra el Grupo J, junto con Argelia, Jordania y Austria. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Selección Argentina afronta el Mundial 2026 no solo como defensora del título, sino que también con un escenario más que favorable según las proyecciones estadísticas, que la ubican como una de las selecciones con mayor probabilidad de avanzar a la fase eliminatoria. De acuerdo al modelo matemático del banco de inversión Goldman Sachs, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni cuenta con un 96,5% de chances de clasificar a la siguiente ronda.
En ese contexto, el análisis también destaca la composición del Grupo J, donde la "Albiceleste" compartirá zona con Argelia, Austria y Jordania, un cuadro que en la previa la coloca como principal candidata a quedarse con el liderazgo del grupo. A nivel comparativo, el informe la sitúa en el segundo escalón de favoritos para avanzar de fase, solo por detrás de España, que encabeza el ranking con un 99,1%.
Además, el estudio proyecta a Argentina dentro del lote de selecciones con mayor potencial en el torneo, incluso por encima de potencias como Francia (96,2%), Brasil (96,1%), Alemania (95%) e Inglaterra (94,1%). En la pelea por el título, la Scaloneta aparece en el tercer lugar del ranking de candidatos con un 14% de probabilidades de consagrarse campeona del mundo, detrás de España (26%) y "Los Galos" (19%).
Los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Argentina ya tiene definido su recorrido para la fase de grupos del Mundial, donde comenzará la defensa del título obtenido en Qatar. Ubicada en el Grupo J, el estreno será el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina), frente a Argelia, en Kansas City. Será el primer desafío del equipo de Scaloni en el torneo, ante un rival con intensidad física y transiciones rápidas.
Luego, el conjunto nacional se trasladará a Arlington, Texas, donde el lunes 22 de junio a las 14 enfrentará a Austria en el AT&T Stadium. Por último, la fase de grupos se cerrará el sábado 27 de junio a las 23, en el mismo estadio, frente a Jordania. En la previa aparece como el rival más accesible de la zona.
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