El emotivo mensaje de Carolina Baldini para Giuliano Simeone tras la final del Mundial 2026

Giuliano Simeone también había expresado su dolor después de la derrota ante España y agradeció el apoyo recibido durante toda la competencia. El atacante reconoció la tristeza por no haber podido levantar la Copa, aunque destacó el compromiso del grupo y la entrega de sus compañeros.

Más allá del resultado deportivo, el mensaje de Carolina Baldini reflejó una de las sensaciones que atravesaron a todo el entorno de la Selección: el dolor por la oportunidad perdida, pero también la satisfacción por haber sido protagonistas hasta el último partido. Para Giuliano Simeone, que vivió su primera gran experiencia mundialista con la camiseta argentina, el desafío será transformar esa tristeza en aprendizaje y volver a intentarlo con la misma ilusión.