El emotivo mensaje de Carolina Baldini para Giuliano Simeone tras la final del Mundial 2026
La madre del delantero argentino publicó una profunda reflexión luego de la derrota ante España y destacó el camino recorrido por la Selección.
La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó una profunda tristeza entre los jugadores, sus familias y los hinchas. A varios días del partido decisivo, Carolina Baldini, madre de Giuliano Simeone, rompió el silencio con un mensaje cargado de emoción y orgullo para su hijo y todo el plantel albiceleste.
La exmodelo compartió una publicación en sus redes sociales en la que habló del proceso posterior a la caída en la definición del torneo y reconoció que necesitó tiempo para procesar el resultado. “Me tomé mi tiempo para hacer el duelo de haber perdido”, escribió Baldini al comenzar su mensaje, en el que destacó que el valor de un equipo no puede medirse solamente por el resultado final.
“Una final no define una historia. La verdadera grandeza está en el camino recorrido”, agregó la madre de Giuliano Simeone, quien acompañó al futbolista durante su participación en la Copa del Mundo.
En su publicación, Baldini repasó los logros conseguidos por la Selección argentina a lo largo de su historia y resaltó el orgullo por un grupo que volvió a competir al máximo nivel internacional. “Hoy la rabia existe, pero también un orgullo inmenso”, expresó, al remarcar que alcanzar una final mundialista ya representa un logro extraordinario.
Además, la madre del delantero le dedicó unas palabras especiales a su hijo y valoró el esfuerzo realizado durante el torneo. “Gracias, Selección. Gracias eternas Leo. Gracias, hijo. Volveremos más fuertes”, cerró en un mensaje que rápidamente generó repercusión entre los seguidores.
Giuliano Simeone también había expresado su dolor después de la derrota ante España y agradeció el apoyo recibido durante toda la competencia. El atacante reconoció la tristeza por no haber podido levantar la Copa, aunque destacó el compromiso del grupo y la entrega de sus compañeros.
Más allá del resultado deportivo, el mensaje de Carolina Baldini reflejó una de las sensaciones que atravesaron a todo el entorno de la Selección: el dolor por la oportunidad perdida, pero también la satisfacción por haber sido protagonistas hasta el último partido. Para Giuliano Simeone, que vivió su primera gran experiencia mundialista con la camiseta argentina, el desafío será transformar esa tristeza en aprendizaje y volver a intentarlo con la misma ilusión.
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