El eufórico video del Chiqui Tapia a tres años del título en Qatar: "¡Vamos por la cuarta!"

A 3 años de la tercera y un recuerdo que quedará marcado a fuego en el corazón y en la memoria de todo el pueblo argentino.



Desde el 18 de diciembre de 2022 y para toda la vida. Siempre gracias por la alegría que nos dieron, @Argentina. pic.twitter.com/k4Kcgu0F8O — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 18, 2025

El posteo del presidente de la AFA se dio, además, en un contexto particular para su figura, con su nombre en el centro de debates deportivos y judiciales en la Argentina. Aun así, Tapia optó por poner el foco en la gesta deportiva y en el símbolo que representa Lusail para el fútbol argentino. En otra de sus publicaciones, recordó el instante decisivo del título con una frase precisa: “18/12/2022 – 14:55 hs. Un momento para la eternidad”, junto a imágenes del penal convertido por Gonzalo Montiel que selló la victoria en la tanda frente a Francia.

A tres años de aquella final inolvidable, el regreso de Tapia al estadio donde Argentina tocó el cielo funcionó como un acto cargado de simbolismo. Entre la nostalgia por lo vivido y la ilusión por lo que viene, su mensaje sintetizó un sentimiento compartido: celebrar la tercera estrella y, al mismo tiempo, animarse a soñar con la cuarta.