El eufórico video del Chiqui Tapia a tres años del título en Qatar: "¡Vamos por la cuarta!"
El presidente de la AFA grabó un video en el estadio de la final y llamó a soñar con una nueva estrella para la Selección Argentina.
El tercer aniversario del título mundial obtenido por la Selección Argentina en Qatar 2022 volvió a despertar emociones profundas en todo el país y también encontró a uno de sus protagonistas institucionales en el lugar exacto donde se escribió la historia. Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se mostró este 18 de diciembre en el Estadio Lusail, escenario de la final inolvidable ante Francia, y compartió un mensaje cargado de euforia, memoria y ambición de cara al futuro.
Desde Doha, donde se encuentra por compromisos vinculados a su rol en la FIFA, Tapia decidió conmemorar la fecha con un video grabado en el mismo estadio y, según remarcó, en el mismo horario en el que se disputó aquel partido decisivo de 2022. Con el imponente Lusail como telón de fondo, el dirigente apeló a un tono festivo y directo que rápidamente se viralizó en redes sociales.
“Hoy se cumplen tres años, en el mismo estadio, a la misma hora, el mismo lugar… Acá salimos campeones del mundo. Acá ganamos la tercera. ¡Vamos Argentina! ¡Aguante Argentina! ¡Vamos por la cuarta!”, expresó en la grabación que subió a su cuenta de Instagram. El mensaje no se limitó al video.
En la descripción de la publicación, Tapia reforzó el clima emocional al escribir: “En el lugar de los hechos, donde supimos ser felices. ¡AGUANTE ARGENTINA Y VAMOS POR LA CUARTA!”. Horas antes, ya había recordado la consagración con otro posteo, acompañado por una serie de imágenes de los festejos y del propio dirigente celebrando con la Copa del Mundo. “Tanto lo soñamos que un día se dio. Momentos que llevaré por siempre en el corazón. Sí, fuimos y somos Campeones del Mundo”, había escrito, en un mensaje que apeló a la memoria colectiva de una jornada que marcó a varias generaciones.
La presencia de Tapia en Qatar responde a su participación formal como integrante de la FIFA, ya que asistió a la reunión de la Comisión de Reglas de Juego, además de estar presente en la final de la Copa Árabe de la FIFA, disputada también en el Estadio Lusail entre Marruecos y Jordania. En ese marco, el dirigente aprovechó la coincidencia de fechas para rendir homenaje a la Selección campeona y sumarse a la ola de recuerdos que también protagonizaron jugadores, ex futbolistas e hinchas a través de las redes sociales.
El posteo del presidente de la AFA se dio, además, en un contexto particular para su figura, con su nombre en el centro de debates deportivos y judiciales en la Argentina. Aun así, Tapia optó por poner el foco en la gesta deportiva y en el símbolo que representa Lusail para el fútbol argentino. En otra de sus publicaciones, recordó el instante decisivo del título con una frase precisa: “18/12/2022 – 14:55 hs. Un momento para la eternidad”, junto a imágenes del penal convertido por Gonzalo Montiel que selló la victoria en la tanda frente a Francia.
A tres años de aquella final inolvidable, el regreso de Tapia al estadio donde Argentina tocó el cielo funcionó como un acto cargado de simbolismo. Entre la nostalgia por lo vivido y la ilusión por lo que viene, su mensaje sintetizó un sentimiento compartido: celebrar la tercera estrella y, al mismo tiempo, animarse a soñar con la cuarta.
