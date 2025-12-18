Con un golazo digno de Púskas, Marruecos venció a Jordania 3-2 y ganó la Copa Árabe

En el tiempo suplementario hubo más polémica. Jordania llegó a ponerse en ventaja, pero el VAR anuló el tanto por una mano previa. Minutos después, Hamdallah volvió a aparecer, selló su doblete y decretó el 3-2 definitivo para Marruecos, que celebró el título de la Copa Árabe.

De esta manera, el seleccionado dirigido por Jamal Sellami terminó como subcampeón y ya piensa en el Mundial 2026. Jordania será rival de la Selección Argentina en la tercera y última fecha del Grupo J, partido programado para el sábado 27 de junio a las 23.00 (hora argentina) en el Dallas Stadium, ubicado en la ciudad de Arlington.