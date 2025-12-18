Con un golazo digno de Púskas, Marruecos venció a Jordania 3-2 y ganó la Copa Árabe
Marruecos derrotó al rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026 en la final, con un golazo desde mitad de cancha y un desenlace cargado de polémicas.
La final de la Copa Árabe ofreció un espectáculo para el recuerdo y tuvo como ganador a Marruecos, que venció 3-2 a Jordania en un partido cargado de emociones, polémicas y goles de alto impacto. El combinado asiático, que enfrentará a la Selección Argentina en el Mundial 2026, estuvo a minutos de consagrarse campeón, pero terminó cayendo en el alargue.
El encuentro comenzó de manera explosiva. A los tres minutos y medio, Oussama Tannane tomó la pelota apenas pasada la mitad de cancha, vio adelantado al arquero Yazeed Abulaila y sacó un remate preciso que se clavó en el arco jordano. El gol recorrió el mundo y ya es señalado como firme candidato al próximo Premio Púskas, galardón que en la última edición obtuvo Santiago Montiel.
Lejos de quedar golpeada, Jordania reaccionó en el complemento y salió decidida a cambiar la historia. El empate llegó rápido, cuando Ali Olwan conectó de cabeza un centro de Mohannad Abu Taha y dejó sin chances al arquero marroquí.
A los 23 minutos del segundo tiempo, un remate de Mahmoud Al Mardi impactó en la mano de Achraf El Mahdioui dentro del área. Tras la intervención del VAR, el árbitro sueco Glenn Nyberg sancionó penal y nuevamente Olwan fue el encargado de ejecutarlo, firmando su doblete y dando vuelta el resultado.
Cuando Jordania parecía encaminarse al título, Marruecos logró el empate en tiempo agregado. Un córner derivó en una serie de rebotes dentro del área y Abderrazak Hamdallah, con algo de fortuna, empujó la pelota al gol para el 2-2 que llevó la final al alargue.
En el tiempo suplementario hubo más polémica. Jordania llegó a ponerse en ventaja, pero el VAR anuló el tanto por una mano previa. Minutos después, Hamdallah volvió a aparecer, selló su doblete y decretó el 3-2 definitivo para Marruecos, que celebró el título de la Copa Árabe.
De esta manera, el seleccionado dirigido por Jamal Sellami terminó como subcampeón y ya piensa en el Mundial 2026. Jordania será rival de la Selección Argentina en la tercera y última fecha del Grupo J, partido programado para el sábado 27 de junio a las 23.00 (hora argentina) en el Dallas Stadium, ubicado en la ciudad de Arlington.
