El exfutbolista millonario que jugó con Maradona y terminó con problemas con las drogas y en situación de calle
Emblema de la Selección de España, llegó al elenco catalán en 1982, junto con el astro argentino, y ganó cientos de títulos. ¿De quién se trata?
Julio Alberto Moreno enfrentó desde muy joven situaciones difíciles que marcaron su vida. Alejado de su familia, aprendió a forjar su carácter y encontró una vía de escape dentro del fútbol, deporte que lo alejó de los problemas y le permitió alcanzar la élite.
Durante los años 80, su talento lo llevó a destacarse en el Barcelona junto a figuras como Diego Maradona y a convertirse en un referente de la Selección española. Sin embargo, fuera de las canchas, luchó contra problemas personales que afectaron su vida económica y social.
Julio Alberto Moreno y su paso por el fútbol
Moreno inició su trayectoria en el Atlético de Madrid, donde rápidamente mostró su talento y se ganó la atención de clubes europeos. Su carrera dio un salto importante en 1982 al incorporarse al Barcelona, equipo con el que conquistó sus mejores hitos deportivos.
En el conjunto catalán, logró títulos de la liga española y Copas del Rey, compartiendo cancha con Maradona. Al mismo tiempo, su gran nivel lo catapultó a la Selección de España para participar en diferentes torneos de primer nivel.
Moreno fue citado para participar de la Eurocopa 1984, competición en la que España alcanzó la final, y el Mundial de 1986 en México, siendo parte del equipo que cayó en los octavos de final ante Bélgica.
Su vida después del retiro
Tras retirarse, Moreno atravesó un periodo complicado en su vida personal marcado por la adicción y una profunda depresión, que incluso lo llevó a vivir en la calle. Con el esfuerzo que lo caracterizó desde pequeño, logró recuperarse, formarse como director técnico y crear “Relife”, una fundación para ayudar a personas con problemas de adicción.
