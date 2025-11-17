Pasó por el futbol europeo, jugó con Messi y se retiró: hoy atiende un local de ropa
Jugador de selección, este exdefensor fue parte de la época dorada del elenco catalán. Conocé todos los detalles en la nota.
Jérémy Mathieu, con su entrega y compromiso, se ganó un lugar entre los defensores más sólidos del mundo. Su estilo de juego lo llevó a ser referente en grandes clubes de Europa, como Barcelona, Valencia y Sporting de Lisboa. Además, durante su carrera compartió equipo con estrellas del fútbol mundial, entre los que figuran Lionel Messi, Neymar Jr y Andrés Iniesta.
Sin embargo, lejos del ritmo vertiginoso de la elite, el exfutbolista eligió una vida mucho más tranquila tras alejarse del verde césped. En la actualidad se mantiene activo en el ámbito de la moda, trabajando en una tienda de ropa en Francia.
Jérémy Mathieu y su paso por el fútbol
Mathieu comenzó su recorrido profesional en el fútbol francés, donde debutó en la Ligue 1 y rápidamente llamó la atención de equipos de primer nivel. Su etapa en el Toulouse terminó de consolidarlo como un jugador sólido, lo que despertó el interés de varios clubes importantes de Europa.
Su salto a España en 2009 fue determinante para su crecimiento. En el Valencia se transformó en una pieza fundamental de la defensa, destacándose por su solidez, su velocidad y su aporte en el juego aéreo.
Ese rendimiento lo catapultó al Barcelona en 2014, donde vivió los años más exitosos de su carrera: compartió vestuario con figuras de talla mundial y fue parte del histórico equipo que conquistó la Liga, la Copa del Rey y la Champions League en la temporada 2014-2015 bajo la guía de Luis Enrique.
Después de su paso por el club catalán, continuó su camino en el Sporting de Lisboa hasta 2020, cuando decidió poner punto final a su etapa como futbolista profesional.
Su vida después del retiro
Tras dejar el fútbol, el exdefensor optó por alejarse del ritmo frenético del deporte profesional. Si bien llegó a formarse como entrenador, tomó un rumbo distinto y hoy se desempeña en una tienda de ropa en Francia. Este nuevo estilo de vida le permitió ganar tranquilidad y cercanía con su familia.
