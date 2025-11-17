Pasó por el futbol europeo, jugó con Messi y se retiró: hoy atiende un local de ropa

Después de su paso por el club catalán, continuó su camino en el Sporting de Lisboa hasta 2020, cuando decidió poner punto final a su etapa como futbolista profesional.

Su vida después del retiro

Tras dejar el fútbol, el exdefensor optó por alejarse del ritmo frenético del deporte profesional. Si bien llegó a formarse como entrenador, tomó un rumbo distinto y hoy se desempeña en una tienda de ropa en Francia. Este nuevo estilo de vida le permitió ganar tranquilidad y cercanía con su familia.