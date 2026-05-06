Qué plataforma de streaming pasará los 104 partidos del Mundial 2026
A un mes del Mundial 2026, un servicio de streaming alcanzó un acuerdo para la televisación de todos encuentros.
De cara a la inminente cita mundialista, dos plataformas de contenido han sellado un acuerdo clave para el mercado latinoamericano, para la transmisión de los partidos del Mundial 2026 que se desarrolla dentro de un mes Estados Unidos, Canadá y México.
Se trata de Paramount+ y DSports,que anunciaron este miércoles una unión que permitirá a los usuarios de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay acceder a la transmisión íntegra y en vivo de los 104 partidos de la Copa del Mundo 2026.
El acuerdo, que entrará en vigencia este 1 de junio, no se limita exclusivamente a la cita de la FIFA. Representa una expansión significativa del catálogo deportivo para los suscriptores de Paramount+, quienes podrán disfrutar de la grilla permanente de DSPORTS, con acceso a competiciones de élite como LaLiga de España y la Conmebol Copa Sudamericana.
La alianza se fortalece con la confirmación de que Paramount ya posee los derechos para emitir el 50% de la UEFA Champions League para el ciclo 2027-2031.
Cómo será la transmisión del Mundial 2026 en Paramount+
La propuesta promete un despliegue logístico y periodístico sin precedentes en la historia de los mundiales:
- Contenido masivo: Se emitirán más de 900 horas de programación en vivo directamente desde las sedes del torneo (Estados Unidos, México y Canadá).
- Foco regional: Habrá un seguimiento exhaustivo, minuto a minuto, de las selecciones de Argentina, Uruguay, Colombia y Ecuador.
- Multiplataforma: Los contenidos estarán disponibles las 24 horas a través de las señales lineales (DSPORTS, DSPORTS 2 y DSPORTS+) y vía streaming por Paramount+.
Cómo suscribirse a Paramount+ en la Argentina
Para suscribirse a Paramount+ en Argentina, hay que ingresar a paramountplus.com.ar desde un navegador, hagar clic en "Suscribirse a Paramount+" y cree una cuenta con su correo y contraseña.
Luego hay que seleccionar un plan, ingresar los datos de una tarjeta de crédito/débito y confirmar.
También se puede acceder a la plataforma a través de proveedores como Flow o Directv, o mediante tiendas de aplicaciones (Google Play/App Store). Personal +4Este video le mostrará cómo crear una cuenta y registrarse en Paramount+.
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