El exfutbolista que fue campeón en el fútbol argentino y tiene cinco geriátricos
Campeón con Newell´s en 2004, fue clave para que River recupere la categoría en 2012. ¿De quién se trata?
Luciano Vella dejó una huella imborrable en diferentes clubes del fútbol argentino, siendo pieza clave en Newell´s y River. Con la "Lepra" tocó el cielo con las manos al salir campeón del Torneo Apertura en 2004. Este gran éxito en su carrera le abrió las puertas de Europa.
Pero tras retirarse del fútbol decidió encarar un nuevo rumbo en el ámbito empresarial. En la actualidad, el exdefensor del Cádiz de España es dueño de cinco residencias para adultos mayores, lo que le permite llevar un estilo de vida relajado luego de una maratónica carrera.
Luciano Vella y su paso por el fútbol
Vella brilló en el lateral derecho de Newell’s, donde fue pieza clave en el título de 2004 dirigido por Américo Gallego. Su gran rendimiento en aquella temporada lo llevó al viejo continente, donde tuvo pasos por el Cádiz de España y el Rapid Bucarest de Rumania.
Sin embargo, le costó hacer pie en Europa, motivo por el cual decidió regresar a su tierra natal para continuar con su carrera. Al volver a Argentina, se incorporó a River fue pieza clave en la vuelta a primera en 2012 bajo la conducción de Matías Almeyda. En la recta final de su carrera, jugó en Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia y Arsenal de Sarandí, club en el que decidió retirarse en 2017.
Su vida después del retiro
Después de dejar atrás su etapa como futbolista, Vella optó por reinventarse lejos de las canchas. Se dedicó de lleno al ámbito empresarial, más precisamente en el sector del cuidado de adultos mayores. Hoy administra varias residencias en distintas localidades, donde tiene como objetivo asegurar el bienestar de cada residente.
