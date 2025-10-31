El exfutbolista que fue campeón en el fútbol argentino y tiene cinco geriátricos

Sin embargo, le costó hacer pie en Europa, motivo por el cual decidió regresar a su tierra natal para continuar con su carrera. Al volver a Argentina, se incorporó a River fue pieza clave en la vuelta a primera en 2012 bajo la conducción de Matías Almeyda. En la recta final de su carrera, jugó en Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia y Arsenal de Sarandí, club en el que decidió retirarse en 2017.