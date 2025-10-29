El recuerdo de Colin Farrell de cuando conoció a Diego Maradona: "Poesía en movimiento"

Farrell contó que su fascinación por el “10” comenzó en la infancia, cuando tenía apenas diez años y seguía maravillado el Mundial de México 86. “Era la edad perfecta para entender el juego lo suficiente. Pero también era tan joven que estaba muy abierto, era un terreno muy fértil para la idolatría. Y Maradona fue mi ídolo durante mucho tiempo”, relató. Años más tarde, el sueño del actor se hizo realidad: pudo conocer a su ídolo en 2005, durante su paso por la Argentina para filmar Miami Vice.