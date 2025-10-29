El recuerdo de Colin Farrell de cuando conoció a Diego Maradona: "Poesía en movimiento"
El actor irlandés recordó su encuentro con el astro argentino y aseguró que nadie influyó tanto en el fútbol como Diego.
El reconocido actor irlandés Colin Farrell volvió a dejar en claro su profunda admiración por Diego Maradona, a quien considera un artista del fútbol. En diálogo con La Nación, recordó el encuentro que tuvo con el astro argentino hace dos décadas y volvió a definirlo con una frase que resume su devoción: “Era un genio, sin más. Su elegancia… era poesía en movimiento.”
Farrell contó que su fascinación por el “10” comenzó en la infancia, cuando tenía apenas diez años y seguía maravillado el Mundial de México 86. “Era la edad perfecta para entender el juego lo suficiente. Pero también era tan joven que estaba muy abierto, era un terreno muy fértil para la idolatría. Y Maradona fue mi ídolo durante mucho tiempo”, relató. Años más tarde, el sueño del actor se hizo realidad: pudo conocer a su ídolo en 2005, durante su paso por la Argentina para filmar Miami Vice.
“Pasé una de las mejores noches de mi vida con mi papá, que ya no está con nosotros. Mi papá estaba allí, y la hija de Diego también. Nos sentamos todos y nos reímos durante horas. Sí, solo guardo muy buenos recuerdos de ese hombre. Era un genio, sin más. Su elegancia… era poesía en movimiento, ¿sabes? Sí, una triste pérdida”, recordó con emoción el protagonista de En Brujas.
En la misma entrevista, Farrell no esquivó las comparaciones con otros íconos del fútbol moderno: “Messi es extraordinario. Ronaldo es extraordinario. Ronaldinho, el de Brasil, también lo es. Pero me iré a la tumba pensando que nadie ha influido nunca en el fútbol, ni a nivel de clubes ni, sobre todo, a nivel internacional, como lo hizo Diego Armando Maradona.”
Dalma Maradona también recordó aquella noche, que ella misma ayudó a concretar. En una entrevista anterior, contó entre risas que su padre no siempre aceptaba encontrarse con celebridades: “Mil veces me pasaba que mi papá no quería salir con nadie. Los famosos lo querían conocer y él capaz no sabía ni quién era. Me pasó con Colin Farrell. Me dijo: ‘¿de qué juega?’ Le dije: ‘dale, no puede ser que no conozcas a Colin Farrell. Y vos te vas a encontrar con él, como sea’”.
Finalmente, el encuentro se produjo en el Soul Café, en el barrio porteño de Las Cañitas, un lugar que quedó grabado en la memoria del actor. “El encuentro se dio en el Soul Café… ¡Yo lo obligué!”, recordó Dalma divertida. Pasaron veinte años de aquella noche que Farrell aún guarda como un tesoro, igual que millones de argentinos que nunca olvidarán la poesía que Maradona escribió con su zurda inmortal.
