El futbolista que le hizo un gol a Boca, se retiró y desapareció del radar: de quién se trata
Con una extensa trayectoria por Europa, este exjugador fue el villano del "Xeneize" en la Intercontinental del 2001. Los detalles en la nota.
Samuel Kuffour fue el villano de Boca a comienzos del 2000. El exdefensor ghanés, reconocido por gran trayectoria por Europa, quedó marcado en la historia del club argentino tras anotar el gol que definió la final de la Intercontinental 2001 entre Bayer Múnich y el “Xeneize”.
Tras colgar los botines, Kuffour decidió alejarse del foco mediático y regresar a Ghana, buscando tranquilidad luego de una carrera marcada por el éxito. Desde aquella decisión, desapareció del mapa y poco se sabe sobre su nueva vida.
Samuel Kuffour y su paso por el fútbol
Kuffour llegó al Bayern Múnich con apenas 18 años y se consolidó como un jugador clave en el funcionamiento del equipo alemán. Tras una breve préstamo al Nuremberg durante la temporada 95/96, regresó al Bayern para convertirse en titular indiscutido y, con el tiempo, en uno de los capitanes del plantel.
Uno de sus mejores momentos fue la Intercontinental de 2001, cuando anotó el gol que le dio el título al elenco bávaro. Además, también fue pieza clave en la final de la Champions League1999 ante el Manchester United, aunque en aquella ocasión el Bayern cayó sobre la hora.
Durante su trayectoria en Alemania, levantó seis títulos de la Bundesliga y disputó el Mundial de 2006 con Ghana. En la última etapa de su carrera profesional, pasó por Roma, Livorno, Ajax y Asante Kotoko, aunque su rendimiento fue decreciendo con el tiempo.
Su vida después del retiro
Tras retirarse en 2009, Kuffour regresó a Ghana y llevó una vida reservada, con pocas apariciones públicas. Si bien apareció en 2019 para un partido benéfico, el exdefensor decidió alejarse por completo del radar mediático luego una carrera marcada por el éxito.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario