El exjugador campeón con River que dejó el fútbol profesional para dar clases de música
Se consagró campeón del Torneo Clausura 2002 y estuvo en actividad hasta 2019, cuando decidió colgar los botines para dar clases de guitarra en su pueblo natal. Conocé la historia de Juan Pablo Raponi.
Juan Pablo Raponi fue uno de los futbolistas que integró el plantel de River campeón del Torneo Clausura 2002 bajo las órdenes de Ramón Díaz. En aquel equipo compartió vestuario con grandes figuras del fútbol argentino, como Ariel Ortega, Andrés D’Alessandro, Esteban Cambiasso y Fernando Cavenaghi.
Tras varios años de carrera profesional, Raponi decidió cerrar su etapa como futbolista en 2019 y comenzar una nueva etapa vinculada a la formación deportiva y la música. Además de trabajar como entrenador en divisiones juveniles, es profesor de guitarra en su localidad natal, Álvarez.
La vida de Juan Pablo Raponi
Raponi se formó en las divisiones inferiores del "Millonario", donde comenzó a construir una carrera que luego lo llevó por distintos clubes de Argentina, Sudamérica y Europa. Su debut en Primera llegó en 2001, durante el ciclo del "Pelado" Díaz, y poco después integró el plantel que conquistó el Torneo Clausura 2002 con la camiseta de River.
Tras su etapa en Núñez, continuó su camino en Universidad de Chile y luego regresó al fútbol argentino para jugar en Banfield, Olimpo e Instituto. Más adelante tuvo una experiencia internacional en Europa, más precisamente en Oxford United de Inglaterra, antes de volver al continente americano para vestir la camiseta de Emelec de Ecuador.
Luego de casi dos décadas como futbolista profesional, decidió retirarse en 2019 tras su paso por Sportivo Desamparados. De regreso en Álvarez, su ciudad natal en Santa Fe, inició una nueva etapa combinando dos de sus grandes pasiones: la música y el fútbol. Mientras da clases de guitarra, también trabaja en la formación de jugadores.
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