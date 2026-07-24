El exjugador campeón con River que dejó el fútbol profesional para dar clases de música

La vida de Juan Pablo Raponi

Raponi se formó en las divisiones inferiores del "Millonario", donde comenzó a construir una carrera que luego lo llevó por distintos clubes de Argentina, Sudamérica y Europa. Su debut en Primera llegó en 2001, durante el ciclo del "Pelado" Díaz, y poco después integró el plantel que conquistó el Torneo Clausura 2002 con la camiseta de River.