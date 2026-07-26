El provocador posteo de Gonzalo Morales tras su gol ante River
El delantero de Barracas Central celebró en sus redes sociales la histórica victoria en el Monumental. Identificado con Boca, festejó su tanto con el Topo Gigio.
Barracas Central dio uno de los grandes golpes de la primera fecha del Torneo Clausura 2026 al derrotar por 1-0 a River en el Estadio Monumental. El autor del único gol de la noche fue Gonzalo Morales, quien no solo convirtió el tanto de la victoria, sino que además protagonizó un festejo que no pasó desapercibido.
Horas después del encuentro, el delantero utilizó su cuenta de Instagram para celebrar el triunfo junto al perfil oficial del Guapo. "Torazo Monumental", escribió en una publicación acompañada por varias imágenes del festejo y del histórico resultado conseguido en Núñez.
El atacante, surgido de Boca y campeón con el Xeneize en 2022, vive un presente destacado en Barracas Central y tuvo una noche especial: le marcó por primera vez al Millonario y decidió celebrarlo con el tradicional Topo Gigio, un gesto históricamente asociado al club de la Ribera y que recientemente había sido replicado por Enzo Fernández en el Mundial frente a Inglaterra.
Tras el encuentro, Morales dialogó con ESPN y no ocultó su emoción por haber convertido en el Monumental: "Para mí y mi familia vale mucho, sabiendo de dónde vengo yo y dónde hice inferiores. Vale mucho para mí".
Además, el delantero se refirió al duro duelo que mantuvo con Nicolás Otamendi, quien hizo su debut oficial con la camiseta de River y llevó la cinta de capitán en la derrota del equipo dirigido por Eduardo Coudet: "Estoy feliz de jugar contra él, pero fue duro. Venía la pelota, te chocaba y te rompía todo, pero la bancamos", expresó entre risas.
La victoria representó un hito para Barracas Central, que consiguió imponerse por primera vez en su historia como visitante ante River. Para Gonzalo Morales, en tanto, quedará como una noche inolvidable: gol en el Monumental, festejo con dedicatoria y un mensaje que rápidamente se viralizó entre hinchas de Boca y Barracas.
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