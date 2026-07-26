El provocador posteo de Gonzalo Morales tras su gol ante River

Además, el delantero se refirió al duro duelo que mantuvo con Nicolás Otamendi, quien hizo su debut oficial con la camiseta de River y llevó la cinta de capitán en la derrota del equipo dirigido por Eduardo Coudet: "Estoy feliz de jugar contra él, pero fue duro. Venía la pelota, te chocaba y te rompía todo, pero la bancamos", expresó entre risas.

La victoria representó un hito para Barracas Central, que consiguió imponerse por primera vez en su historia como visitante ante River. Para Gonzalo Morales, en tanto, quedará como una noche inolvidable: gol en el Monumental, festejo con dedicatoria y un mensaje que rápidamente se viralizó entre hinchas de Boca y Barracas.