El exjugador del Real Madrid que destrozó a Vinícius Jr. tras la caída ante Bayern Múnich
El exmediocampista neerlandés apuntó con dureza contra el brasileño luego de la derrota ante el conjunto bávaro y cuestionó una actitud que lo irrita profundamente.
La derrota del Real Madrid frente al Bayern Munich por la ida de la Champions League 2025/26 no solo dejó preocupación por el resultado, sino que también abrió la puerta a fuertes cuestionamientos individuales. Entre ellos, uno de los más señalados fue Vinícius Jr., quien tuvo una noche irregular y terminó en el centro de las críticas tanto de los hinchas como de referentes del fútbol europeo.
Uno de los comentarios más duros llegó por parte de Rafael Van der Vaart, exjugador del conjunto español, que no tuvo reparos en expresar su descontento con el brasileño. “Vinicius es horrible. Me molesta hasta el extremo cuando lo veo”, disparó sin vueltas durante su participación como analista en televisión, generando un fuerte impacto por la contundencia de sus palabras.
A pesar de esa frase inicial, el neerlandés aclaró que reconoce las cualidades futbolísticas del delantero, aunque su crítica apuntó a otro aspecto de su juego. "Me parece super triste porque es un jugador fantástico", sostuvo, marcando una contradicción entre su talento y su comportamiento dentro del campo.
Van der Vaart profundizó en lo que considera una actitud negativa recurrente en Vinícius, vinculada a la manera en la que reacciona ante el contacto físico. "Pero desde que recibe un pequeño empujón, se tira, esperando ver una tarjeta roja para el adversario y luego se levanta como si nada hubiera pasado. Es esa parte la que me parece triste de él", explicó, dejando en claro que su molestia no pasa por lo futbolístico, sino por lo que interpreta como una exageración en determinadas jugadas.
Van der Vaar liquidó a Vinícius Jr. tras la derrota del Real Madrid en Champions League
Las críticas no quedaron allí. Otro histórico neerlandés, Danny Blind, también se sumó al análisis y coincidió en parte con la mirada de su compatriota, aunque con un enfoque más moderado. "Sigue jugando con mucha peligrosidad. Con su velocidad, debería haber tenido más espacio entre Neuer en esa ocasión. Pero, claro, también nos ha vuelto a irritar. Cree que cualquier falta es penal", señaló.
El propio Van der Vaart retomó la palabra para reflexionar sobre la dificultad de corregir ese tipo de conductas. "¿Cómo se le quita eso? Me da mucha pena, porque es un jugador muy bueno. En realidad no quieres hablar de ello, pero te enfadas muchísimo. Le dan un golpecito, se queda tirado, luego se levanta y lo que más le gustaría es que le sacaran tarjeta roja", agregó.
Más allá de las opiniones, lo cierto es que la estrella brasileña quedó marcado por su actuación en un partido clave, en el que además desperdició una ocasión clara frente a Manuel Neuer. En un contexto de alta exigencia como la "Orejona", este tipo de detalles suelen amplificarse y generar debates intensos sobre el rendimiento y las actitudes de los jugadores.
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