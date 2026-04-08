El exjugador del Real Madrid que destrozó a Vinícius Jr. tras la caída ante Bayern Múnich

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El propio Van der Vaart retomó la palabra para reflexionar sobre la dificultad de corregir ese tipo de conductas. "¿Cómo se le quita eso? Me da mucha pena, porque es un jugador muy bueno. En realidad no quieres hablar de ello, pero te enfadas muchísimo. Le dan un golpecito, se queda tirado, luego se levanta y lo que más le gustaría es que le sacaran tarjeta roja", agregó.

Más allá de las opiniones, lo cierto es que la estrella brasileña quedó marcado por su actuación en un partido clave, en el que además desperdició una ocasión clara frente a Manuel Neuer. En un contexto de alta exigencia como la "Orejona", este tipo de detalles suelen amplificarse y generar debates intensos sobre el rendimiento y las actitudes de los jugadores.