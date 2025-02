El exjugador español del Real Madrid que fue ofrecido a San Lorenzo

Por su parte, el amigo de Iker Muniain está entusiasmado con la idea de jugar en Argentina y vestirse de azulgrana. El mediocampista ve con buenos ojos la posibilidad de sumarse al equipo de Boedo y estaría dispuesto a hacer un esfuerzo para que la negociación llegue a buen puerto.

image.png

En su carrera, sumó varios títulos importantes, destacándose la Champions League 2013/14 con el Real Madrid, así como la Copa del Rey y el Mundial de Clubes en el mismo año. También conquistó la Eurocopa Sub-21 con España en 2013, además de logros con la Real Sociedad.

Cuál es la postura de San Lorenzo: qué piensa Russo sobre Illarramendi

Desde la dirigencia, no descartaron la posibilidad de fichar a Illarramendi. En términos económicos, el acuerdo no parece estar demasiado lejos de concretarse, pero la decisión final no depende solo de la cúpula máxima de la institución.

image.png

Miguel Ángel Russo, entrenador del equipo, no está del todo convencido sobre la incorporación del mediocampista, y parte de la directiva comparte esa postura. Sin embargo, hay un sector del club considera que sumar al ex Real Madrid podría ser un movimiento interesante, tanto desde lo futbolístico como desde la jerarquía que aportaría al plantel.

No obstante, la buena relación del español con podría ser un factor clave para inclinar la balanza a favor de su llegada. El presidente Marcelo Moretti evaluará en los próximos días los pasos a seguir, mientras el futbolista aguarda una definición que podría convertirlo en uno de los fichajes más llamativos del fútbol argentino en este mercado de pases.