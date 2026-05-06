El exjugador que está casi en la quiebra por donar gran parte de su dinero
Disputó la final de la Champions 2013 y fue uno de los mejores defensores de Europa. Tras su retiro, dedicó su vida la fundación que creó con el objetivo de garantizar el agua potable en África. Descubrí de quién se trata.
Muchos deportistas de élite eligen destinar parte de sus fortunas a causas solidarias, con el objetivo de ayudar a las personas en extrema situación de vulnerabilidad. Ese fue el caso de Neven Subotic, quien creó una fundación con la premisa de asegurar en agua potable en África. El exdefensor del Borussia Dortmund, de esta manera, permitió que más de 439.000 personas tengan acceso al agua gracias a su organización.
A lo largo de su carrera, Subotic fue uno de los mejores en su puesto en el fútbol europeo. El paso más alto de su carrera, quizás, fue en el Dortmund, donde disputó la final de la UEFA Champions League en 2013. Luego de su salida del club alemán en 2018, incursionó por diferentes ligas del viejo continente hasta su retiro en 2022.
Neven Subotic y su paso por el fútbol
Subotic nació en Bosnia y desarrolló una gran carrera como defensor central, llegando a competir al más alto nivel en Europa. Eligió representar a Serbia a nivel internacional y, desde joven, mostró condiciones que lo llevaron a las mejores ligas del mundo.
Su crecimiento se dio en el Mainz 05, donde coincidió con Jürgen Klopp, quien luego lo llevó al Borussia Dortmund en 2008. Allí vivió su mejor etapa: fue titular en un equipo que dominó durante esos años Alemania, ganó títulos locales y alcanzó la final de Champions 2013, aunque cayó ante el Bayern de Múnich.
En la parte final de su carrera pasó por AS Saint-Étienne, Union Berlin, Denizlispor y Rheindorf Altach, recorriendo de esta manera diversas ligas de Europa. Sin embargo, la falta de continuidad hizo que colgara los botines de forma definitiva en 2022, luego de una extensa trayectoria por el mundo del fútbol.
Su vida después del retiro
El cambio en la vida de Subotic llegó en 2010, cuando decidió dejar atrás el estilo de vida típico del fútbol para enfocarse en un propósito más profundo. A partir de ese momento, comenzó a involucrarse en proyectos vinculados al acceso al agua potable en África.
En 2012 creó su fundación Well:Fair, desde donde impulsó obras de agua y saneamiento, principalmente en Etiopía. Con el tiempo, ese compromiso fue total: tras retirarse, se dedicó por completo a la organización, logrando ayudar a más de 400 mil personas.
No obstante, esa decisión también impactó de forma directa en su economía. Donó gran parte de su dinero y hoy trabaja de forma voluntaria, dependiendo de aportes externos para sostener los proyectos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario