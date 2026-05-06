El exjugador que está casi en la quiebra por donar gran parte de su dinero

Su crecimiento se dio en el Mainz 05, donde coincidió con Jürgen Klopp, quien luego lo llevó al Borussia Dortmund en 2008. Allí vivió su mejor etapa: fue titular en un equipo que dominó durante esos años Alemania, ganó títulos locales y alcanzó la final de Champions 2013, aunque cayó ante el Bayern de Múnich.

En la parte final de su carrera pasó por AS Saint-Étienne, Union Berlin, Denizlispor y Rheindorf Altach, recorriendo de esta manera diversas ligas de Europa. Sin embargo, la falta de continuidad hizo que colgara los botines de forma definitiva en 2022, luego de una extensa trayectoria por el mundo del fútbol.

Su vida después del retiro

El cambio en la vida de Subotic llegó en 2010, cuando decidió dejar atrás el estilo de vida típico del fútbol para enfocarse en un propósito más profundo. A partir de ese momento, comenzó a involucrarse en proyectos vinculados al acceso al agua potable en África.

En 2012 creó su fundación Well:Fair, desde donde impulsó obras de agua y saneamiento, principalmente en Etiopía. Con el tiempo, ese compromiso fue total: tras retirarse, se dedicó por completo a la organización, logrando ayudar a más de 400 mil personas.

No obstante, esa decisión también impactó de forma directa en su economía. Donó gran parte de su dinero y hoy trabaja de forma voluntaria, dependiendo de aportes externos para sostener los proyectos.