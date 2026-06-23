El extraño "trabajo" contra Harry Kane que se volvió viral tras el empate de Inglaterra
Un hechicero de Ghana había anunciado una supuesta maldición contra el capitán inglés antes del partido.
Inglaterra no pudo repetir la imagen que había mostrado en su debut ante Croacia y terminó igualando sin goles frente a Ghana por la segunda fecha del Grupo L del Mundial. El resultado dejó un sabor amargo para los europeos y una particular historia paralela que rápidamente se hizo viral.
Antes del encuentro disputado en Boston, el hechicero ghanés Nana Kwaku Bonsam había asegurado que realizaría un ritual para intentar frenar a Harry Kane, una de las principales figuras del equipo inglés, que venía de marcar dos goles en la primera jornada del torneo.
“Estoy trabajando en Harry Kane. He demostrado de lo que soy capaz antes, así que sé qué trabajo debo hacer para detenerlo”, había declarado el hechicero antes del partido.
La promesa del hechicero y el partido de Kane
Bonsam también aclaró que su intención no era provocar una lesión en el delantero del Bayern Múnich, sino únicamente impedir que pudiera marcar ante Ghana.
“No le deseo una lesión grave. Será justo lo suficiente para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para que pueda ayudar a Ghana”, explicó, dejando en claro que el supuesto hechizo estaba pensado solamente para ese encuentro y que no tendría efecto en el resto del Mundial.
Lo cierto es que, durante el partido, Kane estuvo lejos de su mejor versión. El goleador inglés tuvo tres remates, aunque solamente uno tuvo dirección al arco rival: una oportunidad clara en el segundo tiempo que estuvo muy cerca de darle la victoria a Inglaterra.
La falta de contundencia del capitán fue una muestra del flojo rendimiento ofensivo que tuvo el equipo de los Tres Leones frente al conjunto africano, que logró resistir y quedarse con un empate clave para sus aspiraciones en el torneo.
Tras el resultado, las palabras de Nana Kwaku Bonsam volvieron a tomar protagonismo en redes sociales, donde los usuarios hicieron referencia al curioso “enfrentamiento” entre el hechicero y una de las máximas figuras del fútbol mundial.
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