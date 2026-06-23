El extraño "trabajo" contra Harry Kane que se volvió viral tras el empate de Inglaterra

“No le deseo una lesión grave. Será justo lo suficiente para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para que pueda ayudar a Ghana”, explicó, dejando en claro que el supuesto hechizo estaba pensado solamente para ese encuentro y que no tendría efecto en el resto del Mundial.

Lo cierto es que, durante el partido, Kane estuvo lejos de su mejor versión. El goleador inglés tuvo tres remates, aunque solamente uno tuvo dirección al arco rival: una oportunidad clara en el segundo tiempo que estuvo muy cerca de darle la victoria a Inglaterra.

La falta de contundencia del capitán fue una muestra del flojo rendimiento ofensivo que tuvo el equipo de los Tres Leones frente al conjunto africano, que logró resistir y quedarse con un empate clave para sus aspiraciones en el torneo.

Tras el resultado, las palabras de Nana Kwaku Bonsam volvieron a tomar protagonismo en redes sociales, donde los usuarios hicieron referencia al curioso “enfrentamiento” entre el hechicero y una de las máximas figuras del fútbol mundial.