Lionel Messi viaja de urgencia a Rosario desde Miami para despedir a su papá Jorge

Los primeros meses en España no fueron sencillos. El club había asumido una serie de compromisos con los Messi, entre ellos hacerse cargo del tratamiento de hormonas de crecimiento que Lionel necesitaba, además de garantizarle un sueldo, una vivienda y un trabajo a Jorge Messi. Sin embargo, varios de esos acuerdos no se cumplieron en los tiempos previstos.

Ante esa situación, Jorge decidió escribirle directamente al entonces presidente del Barcelona, Joan Gaspart. En una carta de puño y letra, el padre de Lionel expuso la angustia que atravesaba la familia y reclamó respuestas al club.

“La situación de mi familia es gravísima”, escribió Jorge Messi al comienzo de la carta, antes de enumerar los compromisos que, según explicaba, todavía estaban pendientes.

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El padre del futbolista detalló que había organizado las finanzas familiares teniendo en cuenta que los acuerdos firmados con Barcelona comenzarían a cumplirse de manera definitiva durante ese período. Sin embargo, la falta de certezas comenzó a complicar seriamente la permanencia de los Messi en España.

“He hecho todas las previsiones económicas para sustentarnos hasta el corriente mes, en el que debían ponerse en vigencia definitiva los acuerdos firmados y hoy me encuentro sin previsiones de nuevos cobros y sin un interlocutor que me informe sobre cuáles serán las acciones a seguir”, expresó en el tramo más dramático de la carta.

Una familia dividida por el sueño de Lionel

La llegada a Barcelona había sido el resultado de una decisión trascendental para la familia. Lionel necesitaba continuar con el tratamiento médico que había comenzado en Argentina y tanto Newell's como River habían rechazado hacerse cargo de los costos.

La situación familiar tampoco era sencilla. Los Messi habían llegado a España siendo cinco, pero con el correr de los meses solo Jorge y Lionel permanecieron allí. Celia Cuccittini, la madre del futbolista, regresó a la Argentina junto con sus otros hijos debido a las dificultades de adaptación.

Rodrigo y Matías, ambos mayores que Lionel, y María Sol, la menor de los hermanos, volvieron al país junto con su madre. Jorge, en cambio, decidió quedarse junto al joven futbolista para acompañarlo en un momento decisivo de su formación.

Así, mientras Lionel comenzaba a destacarse dentro de las inferiores del Barcelona, su padre debía ocuparse de sostener la estructura familiar y, al mismo tiempo, defender los intereses de su hijo.

El rol de Jorge Messi

Con el paso de los años, Jorge Messi se transformó en una figura central en la carrera de Lionel. Siempre desde un perfil bajo, pasó de ser un padre que acompañaba a su hijo en sus primeros pasos a convertirse en su principal representante y en una pieza clave de la construcción de la marca Messi.

Antes de asumir ese rol, Jorge había trabajado como empleado metalúrgico en Acindar, Industria Argentina de Aceros S.A. También había tenido vínculo con el fútbol: fue mediocampista y llegó a jugar en las inferiores de Newell's.

Su conocimiento del deporte le permitió entender rápidamente algunas de las particularidades que atravesaba su hijo en La Masía. Allí existía una filosofía de juego muy marcada, basada en la circulación rápida de la pelota y en el juego asociado.

Pero Lionel tenía algo diferente. Su físico pequeño podía convertirse en un obstáculo para quienes lo evaluaban superficialmente. Por eso, Jorge entendió que su hijo no debía intentar parecerse a los demás, sino explotar aquello que lo hacía distinto.

“Vos hacé lo que sabés: agarrá la pelota y andá directo al arco. Mostrate como sos”, le dijo a Lionel.

El consejo funcionó. Messi comenzó a destacarse por su manera de jugar y rápidamente llamó la atención de los entrenadores. También sorprendió a varios de los jóvenes con los que compartió aquella etapa, algunos de los cuales terminarían siendo compañeros suyos en el primer equipo del Barcelona, como Cesc Fábregas y Gerard Piqué.

Jorge fue entonces mucho más que un representante. Durante aquellos primeros años tuvo que combinar distintos roles: padre, consejero, acompañante y negociador. Lo hizo procurando mantenerse lejos de los flashes y sin interferir en el crecimiento futbolístico de su hijo.

Su presencia, sin embargo, era determinante. Para quienes seguían de cerca al entorno de Lionel, Jorge era una de las principales vías para conocer las decisiones y pensamientos del joven futbolista.

Los primeros negocios de Messi

A medida que Lionel crecía como futbolista, también comenzaba a construirse alrededor suyo una estructura comercial que con los años se convertiría en un verdadero imperio.

Los primeros pasos de ese camino tampoco fueron sencillos. Según contó Humberto Grondona, hijo de Julio Grondona, su padre tuvo un papel importante en aquellos comienzos y colaboró para que Messi pudiera concretar uno de sus primeros grandes acuerdos comerciales.

“Mi padre lo ayudó mucho cuando Messi recién se iniciaba en el Barcelona, porque no ganaba mucha plata. Su primer gran contrato lo logró mi papá con Adidas”, recordó Humbertito.

Aquel vínculo con la reconocida marca deportiva se mantendría durante los años siguientes y terminaría convirtiéndose en una de las relaciones comerciales más importantes de la carrera del argentino.

De aquella carta escrita en 2000 a los millonarios contratos que llegarían después hubo un largo camino. En ese momento, sin embargo, Jorge Messi todavía no sabía que estaba comenzando a construir, junto a su hijo, una estructura que terminaría acompañando la carrera de uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

Lo único que tenía claro era que debía encontrar una manera de sostener a su familia y garantizar que Lionel pudiera seguir persiguiendo el sueño que lo había llevado hasta Barcelona.