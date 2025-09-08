El fuerte comunicado del plantel de Independiente tras la eliminación en la Copa Sudamericana

Por su parte, Federico Mancuello expresó la sensación de impotencia: “Fuimos eliminados por haber sido organizadores del partido. Había dos caminos para impartir justicia: la descalificación de ambos clubes o disputar los 45 minutos restantes dentro de la cancha”.

En un tramo fuerte del mensaje, el plantel pidió apoyo a todo el fútbol local: “Este precedente nos guía a un lugar oscuro de cara al futuro de una competición limpia. Los que creen que hubo un solo ganador están equivocados: acá perdió el fútbol”. Finalmente, dejaron un mensaje a los hinchas: “No dejemos que esto nos divida. Reconstruyámonos más fuertes y unidos que nunca. Este club es nuestra casa y tenemos que cuidarla entre todos”.