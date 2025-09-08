Lionel Scaloni confirmó cambios ante Ecuador y reveló un detalle con Lionel Messi y el Mundial 2026

En esa misma jornada también se despidió de la hinchada Nicolás Otamendi. Aunque quedó algo eclipsado por la ovación a Messi, Scaloni lo destacó: “Merece reconocimiento porque nos ha dado una mano enorme, no solo en lo futbolístico sino también a nivel grupal. Es un jugador importantísimo y será recordado por todo lo que nos dio”.

El balance de siete años de gestión

Scaloni recordó que su ciclo al frente de la Albiceleste comenzó el 7 de septiembre de 2018, en un amistoso ante Guatemala. Sobre este recorrido, destacó el compromiso de sus jugadores: “Hemos trabajado con la idea de sentido de pertenencia, respeto y humildad. Más allá de los títulos, lo más importante es que la gente se siente identificada”.

Al evaluar las Eliminatorias, donde Argentina ya aseguró la clasificación al Mundial con cuatro fechas de anticipación y lidera con 38 puntos, resaltó el esfuerzo del grupo: “Fue una Eliminatoria compleja, veníamos de ganar el Mundial y todos nos querían complicar. El mérito es doble. Agradezco a los jugadores porque la sacamos adelante”.

Por último, comparó con el proceso rumbo a Qatar 2022: “En esta selección surgieron jugadores jóvenes que nos permiten distintas variantes. La idea no cambió, pero ahora podemos darle otro vuelo con futbolistas de características diferentes”.