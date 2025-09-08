Lionel Scaloni confirmó cambios ante Ecuador y reveló un detalle con Lionel Messi y el Mundial 2026
El DT de la Selección adelantó variantes para el cierre de Eliminatorias, habló de Messi y Otamendi y realizó un balance de sus siete años al mando.
En la previa del partido frente a Ecuador, Lionel Scaloni confirmó que la Selección Argentina presentará varios cambios respecto al equipo que goleó a Venezuela. El entrenador aclaró que no habló del Mundial 2026 con Lionel Messi tras su despedida en el país, elogió a Nicolás Otamendi y realizó un balance de sus siete años al frente.
Con las bajas del capitán de la Albiceleste —acordada con el cuerpo técnico tras su emotiva despedida en el Monumental— y de Cristian Romero por suspensión, el entrenador aseguró que habrá más variantes: “Seguramente hagamos algunos más porque es importante ver a otros jugadores. Los que han jugado menos merecen demostrar que pueden estar”.
El único confirmado es Lautaro Martínez, quien ingresó desde el banco frente a Venezuela y marcó un gol: “Lautaro tendrá posibilidades de jugar mañana. Ya veremos en qué sistema”, adelantó. Sobre Alexis Mac Allister, explicó que lo evaluarán físicamente tras sumarse más tarde al plantel.
Lionel Messi, Nicolás Otamendi y las despedidas en la Selección
La noche frente a Venezuela fue muy especial para Messi, que disputó su último partido oficial con la Selección en el país. Sin embargo, al ser consultado por el próximo Mundial, no dio certezas sobre su participación. Scaloni se refirió al tema: “Con Leo no hablé del Mundial. Sé lo que declaró y que se lo tomará con tranquilidad. Lo que decida estará bien”.
En esa misma jornada también se despidió de la hinchada Nicolás Otamendi. Aunque quedó algo eclipsado por la ovación a Messi, Scaloni lo destacó: “Merece reconocimiento porque nos ha dado una mano enorme, no solo en lo futbolístico sino también a nivel grupal. Es un jugador importantísimo y será recordado por todo lo que nos dio”.
El balance de siete años de gestión
Scaloni recordó que su ciclo al frente de la Albiceleste comenzó el 7 de septiembre de 2018, en un amistoso ante Guatemala. Sobre este recorrido, destacó el compromiso de sus jugadores: “Hemos trabajado con la idea de sentido de pertenencia, respeto y humildad. Más allá de los títulos, lo más importante es que la gente se siente identificada”.
Al evaluar las Eliminatorias, donde Argentina ya aseguró la clasificación al Mundial con cuatro fechas de anticipación y lidera con 38 puntos, resaltó el esfuerzo del grupo: “Fue una Eliminatoria compleja, veníamos de ganar el Mundial y todos nos querían complicar. El mérito es doble. Agradezco a los jugadores porque la sacamos adelante”.
Por último, comparó con el proceso rumbo a Qatar 2022: “En esta selección surgieron jugadores jóvenes que nos permiten distintas variantes. La idea no cambió, pero ahora podemos darle otro vuelo con futbolistas de características diferentes”.
