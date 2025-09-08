Los 11 de Lionel Scaloni para visitar a Ecuador en el cierre de las Eliminatorias
La Selección ya clasificada visitará a Ecuador en Quito. El entrenador analiza variantes y Mac Allister, Lautaro y Balerdi tienen grandes chances de ser titulares.
La Selección Argentina ultima detalles para enfrentar a Ecuador este martes a las 20 en Quito por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Con Lionel Messi ya de regreso en Miami, Lionel Scaloni analiza cambios en el once inicial. Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez podrían volver desde el arranque, mientras Leonardo Balerdi reemplazaría al suspendido Cristian "Cuti" Romero.
El entrenador campeón del mundo aún no resolvió si mantendrá la base del equipo que goleó 3 a 0 a Venezuela o si aprovechará el contexto –ya que la Albiceleste está clasificada al Mundial– para ensayar una rotación más amplia y darle minutos a jugadores con menor rodaje que deben seguir asentándose en un equipo que no para de crecer y que llegará a la próxima Copa del Mundo nuevamente cómo uno de los grandes candidatos al título.
La posible alineación de la Selección Argentina contra Ecuado por Eliminatorias Sudamericanas
En definitiva, la Selección Argentina tendrá a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico (o Huevo Acuña); Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
Las amarillas, un tema que preocupa en la Selección Argentina
De cara al encuentro en Guayaquil, de este martes a partir de las 20 (hora argentina), la Selección cuenta con diez futbolistas al límite de tarjetas amarillas: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. No obstante, el cuerpo técnico se apoya en el reglamento de la FIFA, que establece que las amonestaciones no se trasladan a otras competencias oficiales, por lo que una eventual segunda amarilla no pondría en riesgo la participación de estos jugadores en la Finalissima o el en el Mundial que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá.
