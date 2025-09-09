Ecuador vs. Selección Argentina por las Eliminatorias: horario, formaciones y cómo ver en vivo
Sin Lionel Messi y con un once alternativo, la "Albiceleste" visita a la "Tri" en el cierre del torneo clasificatorio rumbo al Mundial 2026.
La Selección Argentina enfrenta a Ecuador este martes desde las 20 en Guayaquil, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
Con el primer puesto asegurado y sin Lionel Messi, el entrenador Lionel Scaloni dispondrá de un equipo alternativo con la chance de ver nuevos nombres en acción antes de los amistosos internacionales.
La Scaloneta llega al último partido de Eliminatorias con la tranquilidad de tener asegurada la clasificación y el liderazgo de la tabla con 38 puntos, producto de 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas. En su última presentación, superó 2-0 a Venezuela en el Monumental, en lo que fue la última función oficial de Messi en el país. El capitán no viajó a Ecuador ya que decidió, junto al cuerpo técnico, regresar a Inter Miami: “Vengo de una lesión y preferimos evitar otro partido para preparar lo que viene”, explicó.
Por su parte, el equipo de Sebastián Beccacece suma 26 puntos y ya se aseguró su lugar en el Mundial junto a Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Paraguay. Venezuela y Bolivia definirán el boleto al Repechaje en la última fecha.
Formaciones de Ecuador vs. Argentina
- Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
- Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.
Otros datos del partido por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026
- Hora: 20
- TV: TyC Sports
- Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
- Estadio: Monumental Banco Pichincha, de Guayaquil
El historial entre Argentina y Ecuador
La Selección Argentina arrastra una racha de ocho partidos invicta frente a Ecuador. La última victoria de la Tri fue el 8 de octubre de 2015, en el arranque de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018.
Desde entonces, hubo dos empates y seis triunfos albicelestes, entre ellos el recordado 3-1 con hat-trick de Lionel Messi que selló la clasificación al Mundial, y los cruces de cuartos de final en las Copas América 2021 y 2024, ambos con pase para la Scaloneta. En el historial general, se enfrentaron 41 veces, con 24 victorias de Argentina, 12 empates y apenas 5 triunfos ecuatorianos.
