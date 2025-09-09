Ecuador vs. Selección Argentina por las Eliminatorias: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Formaciones de Ecuador vs. Argentina

Ecuador : Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Otros datos del partido por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Hora: 20

TV: TyC Sports

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Estadio: Monumental Banco Pichincha, de Guayaquil

El historial entre Argentina y Ecuador

La Selección Argentina arrastra una racha de ocho partidos invicta frente a Ecuador. La última victoria de la Tri fue el 8 de octubre de 2015, en el arranque de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

Desde entonces, hubo dos empates y seis triunfos albicelestes, entre ellos el recordado 3-1 con hat-trick de Lionel Messi que selló la clasificación al Mundial, y los cruces de cuartos de final en las Copas América 2021 y 2024, ambos con pase para la Scaloneta. En el historial general, se enfrentaron 41 veces, con 24 victorias de Argentina, 12 empates y apenas 5 triunfos ecuatorianos.